Вбивство Гандзюк: cуд залишив Мангера та Левіна під вартою до 9 липня

Владиславу Мангеру та Олексію Левіну, яких підозрюють у вбивстві херсонської активістки Катерини Гандзюк, не змінили запобіжний захід. Вони залишатимуться під вартою до 9 липня.

Таке рішення ухвалив Дніпровський райсуд Києва. На подовженні запобіжного заходу без права внесення застави наполягала сторона обвинувачення.

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Позиція потерпілої сторони

Там виступали й за відсторонення від посади. Євгенія Закревська, яка захищає у суді потерпілу сторону, пояснила, чим могла б загрожувати зміна запобіжного заходу.

За її словами, його зміна або послаблення навіть щодо одного з підозрюваних могли б унеможливити розгляд справи. Адже, ймовірно, були б спроби впливу на слідство та свідків.

Вважаю, що це єдина можливість довести цю справу до вироку. Інакше, якщо буде зміна запобіжного заходу, є ризики,

– пояснила вона.

Про що клопотав захист підозрюваних

Адвокат підозрюваного Олексія Левіна вніс клопотання про зміну запобіжного заходу на цілодобовий домашній арешт з носінням електронного браслета.

Він запевнив, що це не дозволить його підзахисному переховуватися від слідства. Мовляв, тримання під вартою у цьому випадку є необґрунтованим.

Сам Олексій Левін під час судового засідання поскаржився на відсутність належної медичної допомоги після того, як він переніс COVID-19.

Водночас захист Владислава Мангера клопотав про запобіжний захід у вигляді особистого зобов'язання або домашнього арешту. Мовляв, він був під заставою та не порушував закону.

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