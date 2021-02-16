"Дарниця" скоротить термін виходу нових лікарських засобів завдяки цифровим технологіям

Фармацевтична компанія"Дарниця" до кінця 2021 року планує випустити понад 25 нових фармацевтичних брендів, які загалом налічують 50 товарних позицій.

За словами директора з регуляторних питань "Дарниці" Олександра Торгуна, кожен четвертий новий продукт з’явиться на аптечних полицях на 2 місяці раніше запланованого графіку завдяки тому, що компанія перейшла на цифрові технології.

Він зазначив, що компанія інвестувала у цифровізацію близько 100 мільйонів гривень, що дозволило покращити ефективність процесу реєстрації і внесення змін до досьє лікарських засобів та мінімізувати ризики, спричинені карантинними обмеженнями.

Досягти зростання ефективності в регуляторній сфері ми змогли завдяки орієнтованості на передовий світовий досвід, постійному пошуку та впровадженні найпрогресивніших ідей. Пріоритетом "Дарниці" є пацієнт і ми робимо все, щоб забезпечувати максимальний рівень якості і безпеки наших продуктів,

– зазначив Торгун.

Він нагадав, що "Дарниця" першою серед фармкомпаній в Україні почала досліджувати вплив цифрових технологій на прискорення виходу нових продуктів і збільшення доступності лікарських засобів. За словами Олександра Торгуна, "Дарниця" вже використовує повністю цифрове досьє, перейшла на електронний моніторинг застосування лікарських засобів і розпочала використання електронних майстер-файлів (eTMF) в процесі клінічних досліджень.

"Цифрові інновації стабілізують роботу регуляторної служби і зменшують вплив факторів ризику, викликаних локдауном. В 2020 році ми здійснили 24 реєстрації нових лікарських засобів, 55 препаратів були перереєстровані, внесено 350 змін до реєстраційних посвідчень. Ми отримали затвердження 90 процедур в 16-ти країнах світу, що також є результатом цифрової взаємодії і дозволяє компанії фокусно розширювати присутність на зовнішніх ринках", – повідомив директор департаменту з регуляторних питань "Дарниці".

Він наголосив, що завдяки трансформації регуляторного департаменту і новим цифровим платформам компанія завершила клінічні дослідження в надскладних умовах і прискорила процес виходу 10-ти нових продуктів. І в 2020 році "Дарниця" кожні два тижні отримувала нову реєстрацію ліків, а також щотижня здійснювала перереєстрацію власних продуктів в Україні.

Фармацевтична компанія "Дарниця" заснована в 1930 році. З 1998 року є лідером в Україні за обсягом виробництва ліків у натуральному вираженні. Стратегічні напрямки розвитку портфеля – кардіологія, неврологія і рішення проблем болю. Бенефіціари компанії – сім'я Загорій.