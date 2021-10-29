Де подівся кисень з українських лікарень

Із жахом читаю новини з Одеси. Людей, які потребують кисневої підтримки — перевозять до іншої лікарні, бо в їхній лікарні — закінчився кисень. Закінчуються ліжка з киснем у Києві та в інших містах. Ситуація страшна, і — на жаль — абсолютно передбачувана.

Пів року ми говорили, вимагали, писали законопроєкт про те — аби виділити гроші на встановлення кисневих станцій. Хворі на дельту потребують у 5 – 6 разів більше кисню, ніж хворі на попередній штам. І про це було відомо раніше.

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Пів року влада вдавала, що все гаразд — жодних проблем не існує.

Минулого тижня, доповідаючи в Раді, міністр Ляшко вкотре сказав, що з постачанням кисню проблем немає. Вочевидь, це була або абсолютна некомпетентність, або ж — свідомий обман.

Адже інформація безпосередньо з лікарень ще наприкінці минулого тижня — була дуже загрозливою. Вже тоді уряд починав панічно шукати кисень у Польщі. Вочевидь не знайшов стільки, скільки треба.

Усіх цих панічних пошуків можна було б уникнути, якби в лікарнях стояла достатня кількість кисневих станцій.

Станція — виробляє кисень у прямому сенсі слова з повітря й абсолютно не залежна від зовнішніх поставок. Проте, уряд виділив якісь гроші на це (і то лиш третину від того що просив МОЗ) аж наприкінці вересня. Вочевидь, що було запізно.

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Команда Зеленського постійно женеться за миттєвим вау ефектом — чи то від мільярда дерев, чи то від мільярда доріг. Уряд навіть не збирається планувати — хоча б на три місяці вперед. Що з енергетикою, що з COVID-19 — абсолютно ідентична ситуація.