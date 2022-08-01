В Україні запрацював державний портал розшуку дітей – "Діти війни"

Від сьогодні, з 1 серпня, в Україні розпочав свою роботу державний портал розшуку дітей "Діти війни". Інформаційна платформа допомагатиме батькам та правоохоронцям збирати інформацію про дітей, які постраждали під час війни, зокрема зникли безвісти або були незаконно депортовані до Росії.

Про роботу нового порталу розповіла радниця-уповноважена президента України з прав дитини та дитячої реабілітації, координаторка інформаційної платформи "Діти війни" Дар'я Герасимчук.

Увага Дитяча омбудсменка сказала, скільки дітей в Україні зникли через війну

Платформа "Діти війни" має дві основні функції:

інформувати: надавати актуальну та зведену інформацію про дітей, які постраждали внаслідок війни Росії проти України (загиблі, поранені, зниклі безвісти, депортовані), та тих, кого вдалося розшукати і врятувати. Кількісні показники щодня оновлюють правоохоронні органи (Національна поліція та Офіс Генпрокурора), а також Національне інформаційне бюро.

надавати актуальну та зведену інформацію про дітей, які постраждали внаслідок війни Росії проти України (загиблі, поранені, зниклі безвісти, депортовані), та тих, кого вдалося розшукати і врятувати. Кількісні показники щодня оновлюють правоохоронні органи (Національна поліція та Офіс Генпрокурора), а також Національне інформаційне бюро. допомагати розшукувати дітей: платформа дозволяє зв'язатися з правоохоронними органами: Національною поліцією України, Офісом Генерального прокурора, а також з Національним інформаційним бюро. Сайтом можуть скористатися батьки загубленої, переміщеної або ж депортованої дитини, та усі, хто має будь-яку інформацію про зниклих дітей, порушення їхніх прав та злочини, скоєні проти них.

Портал створено як інструмент пошуку дітей, їх порятунку та визволення з місць примусового переміщення чи депортації. Інформація, розміщена тут — це наочне свідчення геноциду українських дітей та злочинів проти людяності, які армія Росії щодня здійснює проти українського народу,

– пояснила Дар'я Герасимчук

Скільки дітей постраждали від війни

Перша леді України Олена Зеленська зауважила, що на порталі буде найточніша статистика стосовно постраждалих та знайдених дітей. Також усі, кому відомо про злочини, вчинені проти дітей, зможуть тут зв'язатися з Національною поліцією України, Офісом Генерального прокурора, Національним інформаційним бюро.

Олена Заленська оприлюднила також статистику депортованих та зниклих дітей під час війни.

Так, за даними Національного інформаційного бюро, понад 5750 дітей уже нелегально перемістили до тимчасово окупованих територій та депортували до Росії.

Ще понад 200 — зникли безвісти. Такі, лишень офіційні, дані Національної поліції України. Щодня ці цифри, разом з кількістю убитих та поранених, ростуть. Завдяки порталу мають рости й показники повернених до рідних дітей,

– зауважила Перша леді.

Станом на сьогодні 693 дитини — поранені, 358 – загинули, 203 – зникли безвісти і щонайменше 5754 нелегально депортовані в Росію. Водночас правоохоронці знайшли 4039 дітей, ще 47 – повернули з депортації.

Більше про це – омбудсмен розповіла, як українські діти страждають від війни: дивіться відео