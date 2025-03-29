Дерево з яєць і квітів стане окрасою дому на Великдень: як зробити своїми руками

До Великодня залишилося два тижні, тому вже час подбати про тематичний декор, який наповнить дім святковою атмосферою. У мережі завірусилася ідея створення декоративного дерева зі шкарлупи яєць.

Користувачка тіктоку @lernuhi_ поділилася ідеєю створення ніжного весняного декору. Про це повідомляє 24 Канал.

До теми Гілочки та коробка з-під яєць: проста ідея декору на Великдень, який зробить кожен

Як зробити дерево зі шкарлупи яєць і квітів

Щоб створити декоративне дерево, вам знадобляться такі інгредієнти:

ваза,

вербові гілочки,

шкарлупа з-під яєць,

букет квітів.

Спершу жінка заповнила гілочками дно вази, а тоді поставила у неї кілька гілочок, які зв'язала стрічкою. До речі, про такий декор варто подумати заздалегідь, адже доведеться кілька днів або й тиждень збирати шкарлупу з-під яєць. Оберіть білі яйця і старайтеся красиво їх розбити, щоб позбутися лише верхівки. Помийте їх та висушіть.

До шкарлупи яєць приклейте джгутову нитку, щоб повісити їх на гілочки у вазі. У такий спосіб авторка відео створювала дерево. Після того вона налила воду у всі яйця і поклала у них різноколірні квіти.

Дивіться відео, як зробити декоративне дерево на Великдень:

Щоб доповнити цей декор, авторка відео поставила біля дерева три свічники тих самих кольорів, що й квіти у яйцях. Так їй вдалося створити чарівний декор на Великдень без зайвих витрат.