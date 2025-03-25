Великодня тематика дає нам широке поле для експериментів з декораціями. 24 Канал розповідає про ідею створення оригінальної весняної композиції з посиланням на @mio.home.

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Як зробити великодню композицію

Поставити у вазу гілочки з цвітом – це чудова ідея. Та якщо вам хочеться чогось більш оригінального, то можна створити цілу композицію на основі цих гілочок – "морквяне дерево". Для цього знадобиться не так вже й багато інгредієнтів.

Спершу слід взяти лоток з-під яєць і обрізати окремо кожне місце для яйця – це будуть морквинки. Отримані фігурки слід пофарбувати у помаранчевий колір. Досягти необхідного відтінку можна просто змішавши оранжеву та білу фарби.

Коли "морквинки" висохнуть, заповніть їх зеленим дрібним папером, який імітуватиме листя. Далі зробіть голкою маленькі отвори на картоні, щоб додати нитку, на яку можна буде повісити фігурку на гілочки.

Дивіться відео, як зробити декоративне "морквяне дерево":

Така композиція стане чудовим доповненням до обіднього столу або зони біля телевізора. Крім того, її можна поставити на вікно.