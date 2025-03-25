Про найбільш суперечливі тренди у дизайні інтер'єру 2025 року 24 Канал повідомляє з посиланням на Homes and Gardens. Дизайнери досі не дійшли спільного висновку – стильні вони чи ні.

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Хромовані змішувачі

Хром – це великий тренд 2025 року, який прийшов на заміну бронзі та латуні. Однак не всі дизайнери в захваті від цього холодного металевого покриття. Багато спеціалістів продовжують обирати золоті метали, оскільки ті є значно теплішими і глибшими.

Дизайнерка Сара Тракт у ванній, що на фото нижче, дуже хотіла зробити змішувачі з латуні. Їй здавалося, що вони ідеально підійдуть до зеленої стіни. Однак експертка вирішила поекспериментувати і обрати більш сучасний варіант – хром. Результатом вона залишилася задоволена, оскільки на тлі шпалер з візерунком він ледь помітний.



Хромований змішувач у ванній / Фото Design by Sarah Tract

Чорні стільниці

У цьому році в тренді саме чорні, а не білі стільниці. Модні тенденції закликають нас обирати цей глибокий і драматичний колір і для кухні, і для ванної. Однак не всім дизайнерам подобається цей тренд, дехто досі обирає лише білі варіанти.

Рифлені кухонні шафи та острівці

Рифлені поверхні на кухні або у вітальні здатні відбивати світло і візуально робити простір більшим. Крім того, вони стають цікавим акцентом у монохромному інтер'єрі. Однак багато дизайнерів проти рифлених меблів, оскільки вважають їх непрактичними. Річ у тому, що на таких поверхнях зберігається багато пилу, а витирати його – складніше. Крім того, на кухні рифлений острівець може накопичувати залишки їжі.

Я з'ясувала, що можна отримати ту саму теплоту, додавши старовинний або антикварний предмет меблів, який додасть нового характеру в інтер'єр,

– сказала дизайнерка Хізер Френч.



Рифлені меблі потребують додаткового догляду / Фото Ledbury Studio

Квіткові принти

Ніжні квіткові візерунки повернулися в моду у цьому році, але не всі дизайнери радіють цьому тренду. Дехто вважає такий принт романтичним і каже, що він може доповнити інтер'єр або навіть стати акцентом. А хтось все-таки відмовляється від квіткового дизайну на користь інших візерунків, бо вважає його надто традиційним, а не сучасним.

Сірі стіни

Цього року вже багато говорили про те, що "сіра епоха" відходить у минуле. Зараз у тренді – теплі та насичені кольори, які створюють затишну і привітну атмосферу. Однак деякі дизайнери не поспішають прощатися з сірими стінами. Однак вони наголошують на тому, щоб використовувати тепліші відтінки цього кольору і доповнювати такий інтер'єр яскравими акцентами.

Щоб не говорили дизайнери, завжди пам'ятайте, що найважливіше – це орієнтуватися на власні смаки та уподобання. Потрібно створити такий інтер'єр, який буде подобатися саме вам.