Про це пише 24 Канал з посиланням на livingetc.

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Що дизайнери не використовували б у своїх домівках

Штучні рослини. Дизайнери доволі часто ухиляються від цього вибору.

"Забагато штучних рослин може зробити простір більш інсценованим, ніж обжитим. Хоча я не зовсім проти них, я вважаю, що їх слід звести до мінімуму та розмістити стратегічно", – каже дизайнер інтер'єру Ніна Ліхтенштейн.

Справжні рослини не лише покращують естетику, але й покращують якість повітря та покращують самопочуття. Однак, якщо ви все-таки хочете використовувати штучні рослини "зробіть їх мінімальними та розмістіть їх там, де справжні рослини не процвітатимуть, наприклад, на високій полиці чи в кутку зі слабким освітленням", – рекомендує Ніна.

Барвисті кухонні шафи. Дизайнер інтер’єру та засновниця Kristyn Harvey Interiors, Крістін Харві, каже: "кольорові кухонні шафи – це однозначне "ні" для мене".

Кольори змінюють популярність, майже щороку, тому малювання того, що міцно закріплено на ваших стінах і що ви, ймовірно, не змінюватимете ще 30 років, замикає вас у певний період,

– пояснює фахівець.

Вона каже, що якщо ви схильні змінювати свій декор, можливо, варто вибрати колір кухонної шафи, який ніколи не вийде з моди.



Дизайнери рекомендують обирати колір для кухонних шаф, який ніколи не вийде з моди / Фото Unsplash

Надто "сміливі" дивани або дивани з великим візерунком. Дизайнерка вважає, що дім має відчувати себе ґрунтовним, позачасовим і глибоко особистим.

Занадто декоративні, надмірно вишукані або кричущі тенденції можуть позбавити простору відчуття легкості та довголіття. Коли в кімнаті домінує колір або візерунок, це може здатися обмежуючим, а не надихаючим,

– каже вона.

Досліджуючи використання візерунка в дизайні, іноді краще експериментувати з меншим розмахом. Краще спершу спробувати додати декоративну подушку із цікавим принтом або смугасту подушку перед тим, як використовувати повний малюнок на дивані.