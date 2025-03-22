Про це пише 24 Канал з посиланням на housedigest.

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Що врахувати, перш ніж додати більше ніж одну акцентну стіну в кімнату

Різноманіття цікавих ідей для акцентних стін може викликати спокусу їх досить щедро використовувати у вашому домі для досягнення бажаних дизайнерських результатів. Однак в цьому є своє "але".

Використання занадто великої кількості акцентних стін може зробити кімнати хаотичною та незбалансованою. Тому варто звернувши увагу на їх розміщення, розмір, матеріали та колір.

Правильне розміщення акцентної стіни та дизайн можуть подовжити або зробити кімнату затишною та підкреслити певні зони чи елементи, як-от камін чи предмет меблів. Ви також можете використати акцентні стіни, щоб додати текстури та розміру.



Варто бути обережними при облаштуванні простору з декількома акцентними стінами / Фото Unsplash

Використовуючи більше, ніж одну акцентну стіну з урахуванням цих речей, ви можете, так би мовити, візуально "маніпулювати" своєю кімнатою, щоб отримати бажаний ефект.

Однією з чудових причин використовувати дві або більше акцентних стін у кімнаті може бути створення зон за допомогою одного або двох кольорів фарби. Це ідеально, якщо у вас є більший простір, який можна "розбити", наприклад, кілька зон для відпочинку в одній зоні, які мають певну чіткість. Це насправді ідеально підходить для суміжних стін, які стикаються в кутах або невеликих кімнатах і коридорах, наприклад, під сходами.

Ви також можете "маніпулювати" візуальним простором кімнати, використовуючи один акцентний колір на протилежних або не з’єднаних стінах. Це часто може допомогти зробити величезні відкриті концептуальні простори більш повʼязаними та скоординованими.

Ще один чудовий підхід, якщо ви хочете додати більше, ніж одну акцентну стіну, – змішати матеріали. Це може створити цікавий багатошаровий образ. Можна об’єднати стіну, обшиту дерев’яними панелями, із цікавими шпалерами на іншій стіні.

Ви також можете створити скоординований вигляд із кількома акцентними стінами, використовуючи подібні відтінки кольорів, наприклад, кімнату, пофарбовану в темно-зелений колір, і світлішу шавлію на сусідній стіні. Для нейтральних приміщень спробуйте тонку варіацію світлу чи темряву, щоб зробити кімнату менш квадратною, або нанесіть додаткові кольори на одну стіну, щоб плавно поєднати два акцентних кольори.