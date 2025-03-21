Господарі хвилюються, буде це стильним рішенням, чи радше проявом несмаку. Про це пише 24 Канал з посиланням на housedigest.

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Чи варто обирати червоний колір для стелі

Червоний – це саме той яскравий колір, який потрібен вашому дому, щоб справді "сяяти". Слід розуміти, що важливу роль відіграють саме відтінки червоного, адже вони можуть бути як приглушеними, так і дуже насиченим, що може створювати абсолютно різну атмосферу в кімнаті.

Навіть якщо ви маєте намір зробити "велику заяву", ви все одно захочете, щоб ваша червона стеля була в балансі з рештою простору.

В той час як темний, сміливий червоний, як бордовий, був би красивим у просторій їдальні, обставленій вишуканими меблями з червоного дерева, водночас він був би незграбним у крихітній білій ванній кімнаті.



Червона стеля повинна балансувати з іншими предметами в кімнаті / Фото Unsplash

Зауважте, що квадратні метри мають велике значення при введенні яскравих кольорів, оскільки більшість людей точно не намагаються зробити свій простір меншим.

Зазвичай світлі кольори створюють ілюзію більшої площі, тоді як темні кольори, так би мовити, "підтягують речі". Тож, якщо ви маєте справу з маленьким простором, краще дотримуйтесь блідо-рум’яних відтінків.