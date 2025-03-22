Об этом пишет 24 Канал со ссылкой на housedigest.

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Что учесть, прежде чем добавить более чем одну акцентную стену в комнату

Многообразие интересных идей для акцентных стен может вызвать соблазн их достаточно щедро использовать в вашем доме для достижения желаемых дизайнерских результатов. Однако в этом есть свое "но".

Использование слишком большого количества акцентных стен может сделать комнаты хаотичной и несбалансированной. Поэтому стоит обратив внимание на их размещение, размер, материалы и цвет.

Правильное размещение акцентной стены и дизайн могут удлинить или сделать комнату уютной и подчеркнуть определенные зоны или элементы, например камин или предмет мебели. Вы также можете использовать акцентные стены, чтобы добавить текстуры и размера.



Стоит быть осторожными при обустройстве пространства с несколькими акцентными стенами / Фото Unsplash

Используя более, чем одну акцентную стену с учетом этих вещей, вы можете, так сказать, визуально "манипулировать" своей комнатой, чтобы получить желаемый эффект.

Одной из отличных причин использовать две или более акцентных стен в комнате может быть создание зон с помощью одного или двух цветов краски. Это идеально, если у вас есть большее пространство, которое можно "разбить", например, несколько зон для отдыха в одной зоне, которые имеют определенную четкость. Это на самом деле идеально подходит для смежных стен, которые соприкасаются в углах или небольших комнатах и коридорах, например, под лестницей.

Вы также можете "манипулировать" визуальным пространством комнаты, используя один акцентный цвет на противоположных или не соединенных стенах. Это часто может помочь сделать огромные открытые концептуальные пространства более связанными и скоординированными.

Еще один отличный подход, если вы хотите добавить больше, чем одну акцентную стену, – смешать материалы. Это может создать интересный многослойный образ. Можно объединить стену, обшитую деревянными панелями, с интересными обоями на другой стене.

Вы также можете создать скоординированный вид с несколькими акцентными стенами, используя подобные оттенки цветов, например, комнату, окрашенную в темно-зеленый цвет, и светлый шалфей на соседней стене. Для нейтральных помещений попробуйте тонкую вариацию светлую или темную, чтобы сделать комнату менее квадратной, или нанесите дополнительные цвета на одну стену, чтобы плавно совместить два акцентных цвета.