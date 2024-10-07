Щоб ваша кухня виглядала стильно протягом довгого часу, оберіть відтінок, який завжди буде в моді. Таким чином, ви зможете насолоджуватися свіжою та яскравою кухнею без необхідності змінювати шафи кожні кілька років, пишуть в Livingetc.

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Слонова кістка

Кухонні шафи в тонах слонової кістки можуть зробити простір привабливим і позачасовим. Водночас такий відтінок більш теплий, ніж чисто білий, але також може надати приміщенню свіжості.

Універсальність такого тону дозволяє йому добре поєднуватися як з традиційним, так і з сучасним стилями. До того ж він може легко поєднуватися з різноманітними акцентами в декорі.



Кухонна шафа у кольорі слонової кістки / Фото Paige Rumore Messina

Темно-синій

Темно-синій колір кухонної шафи є насиченим і витонченим. Такий відтінок пропонує сміливу, але універсальну альтернативу нейтральним тонам. Він надає кухні стильного та елегантного вигляду.

Такий тон завжди був у моді, оскільки він має заспокійливий візуальний ефект. Він добре поєднується з будь-яким стилем декору, тому це безпечний вибір.



Темно-синій колір кухонних шафок / Фото Christian Torres

Теплий сірий

Тепла сіра кухня ніколи не видається застарілою. Насправді сірий – це один із кольорів кухонної шафи, який ніколи не вийде з моди, оскільки це досить спокійний тон, який можна легко поєднувати з яскравішими кольорами стін, щоб "зарядити" зовнішній вигляд простору.

Тож на противагу холодним сірим відтінками, які вже здаються застарілими, теплі сірі кольори це ідеальний варіант для кухонних шаф. Дизайнер Бріана Гершензон радить спробувати поєднати цей колір із нелакованою латунню або полірованою нікелевою обробкою, щоб підкреслити тепло та позачасовість кімнати.



Кухонна шафа у відтінку теплого сірого / Фото Fio Creative

Біло-блакитний

Якщо ви хочете надати своїй кухні невимушеності, для найбільш спокійного поєднання кольорів розгляньте білий та блакитний. Фахівці кажуть, що такі тони часто створюють вигляд прибережної та морської тематики, яка завжди в моді.



Біло-блакитні тони в кухні / Фото Jean Bai

Сіро-зелений

Зелені кухні з сірим відтінком, безумовно, можуть бути позачасовими. З відтінками зеленого, сірого та блакитного, цей тон чудово доповнює як теплі, так і холодні палітри.



Сіро-зелена кухонна шафа / Фото Molly Culver Photography

Зелена шавлія

Кухонні шафи в кольорі зеленої шавлії надають м'яку та приземлену атмосферу.

"Шавлія додає глибини, не перевантажуючи кімнату", – ділиться фахівець. Так, цей відтінок часто асоціюється з благополуччям і спокоєм, якостями, яких прагне кожен домовласник.



Кухонна шафа в кольорі зеленої шавлії / Фото Heju

Глибокий зелений

Серед кольорів кухонних шаф, які ніколи не вийдуть з моди, є темно-зелений. Це відтінок, в оточенні якого ми виросли, і який викликає відчуття освіження. Насправді, за словами дизайнерів, чорний, білий, кремовий, а також темно-синій і темно-зелений – це класичні кольори, які витримують випробування часом.

Глибина й темрява глибокого зеленого відтінку приземлюють і водночас ваблять. Поєднання такого кольору шафок з латунними світильниками допомагає освітлити простір та створює ефектне поєднання.



Глибокий зелений в кухні / Фото Aaron Leitz

Чорний

Чорна кухня може здатися ризиковим та водночас сміливим рішенням, але цей тон надзвичайно універсальний, який можна кардинально змінювати простір залежно від вигляду, який ви хочете досягти. До того ж цей глибокий колір легко приховує плями та сліди, завдяки чому ваша кухня завжди виглядає охайною та чистою.

Що також чудово у використанні насичених чорних шафок, так це те, що фурнітура всіх видів обробки чудово виглядає на цьому фоні.



Кухня з чорними шафками / Фото Avery Nicole

Білий

Важко порівняти ще якийсь колір з білим у здатності відбивати світло та створювати елегантний простір.

Ключ до створення білої кухні, яка виглядає позачасовою та привабливою, полягає в контрастних акцентах. Наприклад, темно-синя плита та латунні акценти, які додають кольору та текстури дизайну.

Насправді білі та брудно-білі відтінки випромінюють позачасову елегантність, яка може адаптуватися до різних стилів дизайну. Так, цей колір діє як нейтральне полотно та чистий фон, що дозволяє вибрати ефектний мармур для стільниць або задньої панелі.



Білі шафки на кухні / Фото Ronen Lev

Бронзові тони

Тенденції дизайну інтер'єру щодо деревини змінюються з часом, що може означати, що модний тон деревини, який ви виберете зараз, може не здаватися таким стильним і актуальним вибором через роки.

Однак металеві акценти трохи менш мінливі, і ці кухонні шафи в такому кольорі як латунь це інший варіант. Привабливість латуні має сенс, цей позолочений відтінок забезпечує все металеве сяйво золота, але з землистим відтінком коричневого. Вибір теплих тонів для кольорів вашої шафи – це простий спосіб забезпечити затишну атмосферу на вашій кухні.



Бронзові кольори кухонної шафки / Фото Tendens Studio