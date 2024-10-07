Однак, як застерігають дизайнери, це призводить до того, що наші вітальні кімнати стають тісними та некомфортними. Експерти назвали 5 предметів меблів, які насправді зайві у головній кімнаті вашої оселі, пише Homes and gardens.

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Великий кавовий столик у центрі

Великий кавовий столик у центрі є традиційним елементом вітальні. Втім, дизайнери радять його позбутися. Такі столи зазвичай блокують проходи, особливо в маленьких кімнатах. Крім того, вони перетворюються на справжній магніт для безладу, збираючи на собі купу різних предметів, у такий спосіб сприяючи візуальному хаосу.

Професійний дизайнер Ніна Ліхтенштейн радить, замість великого центрального столу, використати кілька бокових столиків або складані столи, які пропонують таку ж функціональність, не займаючи так багато площі на підлозі.

Фото Laura Hull / Burnham Design

Секційні дивани

У разі, якщо ваша вітальня є невеликою за площею, варто уникати великих секційних диванів, вважає дизайнер Хуна Беч.

Хоча вони виглядають комфортно, дивани у формі літери L займають дуже багато місця, обмежують рух та можливості розміщення інших меблів. Беч радить обрати односпальний менший диван та кілька крісел. Це збільшить універсальність кімнати та створюють ідеальний простір для спілкування.

Фото Jared Kuzia

Парні крісла

Хоча набір парних крісел може виглядати привабливо, простір, який вони займають, можна використати для більш практичних варіантів сидіння. Наприклад, це може бути інший диван, який забезпечить більше комфорту. Можна також додати одне акцентне крісло. Ніна Ліхтенштейн радить замінити формальні крісла на сидіння, які краще відповідають вашому стилю життя.

Фото Future

Великий розважальний центр

Розважальний центр – це зона у вітальні, де розміщені електронні пристрої, такі як телевізори, ігрові консолі та звукові системи. Як правило, вони акуратно розташовані на одному предметі меблів.

У епоху стримінгу наявність великого розважального центру тепер робить вітальню застарілою, стверджує дизайнер інтер’єрів Тіна Мартінделкампо.

Оскільки смарттелевізори мають більшість необхідних функцій вбудованими, а єдиними підключеними пристроями є іноді медіабокс або ігрова консоль, ми можемо дозволити собі спростити розважальний центр у нашій вітальні. Для цього потрібно знайти красивий дерев’яний або фарбований буфет, щоб розмістити його під настінним телевізором. Це забезпечить приховане зберігання і створить сучасний, стильніший медіацентр.

Фото Sharps

Великі музичні колонки

Раніше великі окремі колонки були ознакою того, що ви розбираєтеся у техніці для дому, а тепер вони свідчать про те, що вам потрібно оновити свою вітальню та модернізувати її. З розвитком технологій великі колонки стали менш потужними, і їх часто можна вбудувати у вітальню з мінімальними витратами.

Фото House of Jade/Travis J Photography