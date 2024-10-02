Дизайнерка Хізер Ґерцен розповіла, як організувати робочий простір, аби підвищити мотивацію і бажання працювати.

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Ваш робочий стіл стоїть обличчям до стіни

Розміщувати меблі біля стіни дуже природно. Нам видається, що у такий спосіб ми робимо робоче місце більш захищеним і безпечним. Втім, насправді це негативно позначається на нашій працездатності. Дивлячись на порожню стіну, може здаватися, що ви нібито працюєте в кабіні. Це придушує творчі пориви і викликає відчуття замкнутості.

Що радить дизайнерка: Розмістіть ваш стіл обличчям до вікна. Природне світло і краєвид допоможуть підняти ваш настрій і продуктивність. Якщо поставити стіл у таке положення неможливо, варто прикрасити стіну – повісити картину, дошку для візуалізації або щось інше, аби позбутися відчуття одноманітної кабінки.

Ваша робоча поверхня захаращена

Цілком логічним є бажання оточити себе улюбленими офісними приладдями, тримати найкорисніші речі під рукою, складати списки завдань та речі, які потребують уваги, прямо перед собою. Але через ці звички можуть дуже швидко захаращити ваше робоче місце. "Захаращений стіл дорівнює захаращеному розуму", – наголосила дизайнерка. Людині важко зосередитися на завданні, коли вона постійно відволікається на купу паперів і предметів, які лежать перед нею..

Що робити: Використовуйте органайзери для зберігання речей і файлів. Виділіть час на очищення робочої поверхні від безладу. Запровадьте щоденну або щотижневу рутину з розчищення простору. Приділяйте кілька хвилин наприкінці кожного дня прибиранню робочого місця. У такий спосіб ви зможете починати новий день зі свіжими силами.

У вашому офісі бракує місця для зберігання

Проблеми з місцем для зберігання у домашньому кабінеті значно впливає на ефективність простору. Без належного зберігання речей в офіс швидко може виникнути безлад, що призведе до втрати документів і марнування часу на їх пошуки.

Як це виправити: Просте рішення — замінити мінімалістичні робочі столи на варіанти з більшим простором для зберігання. Використовуйте функціональні меблі, такі як стіл з вбудованими шухлядами або книжкову полицю для легкого доступу до необхідних речей. Скористайтеся вертикальним простором. Встановіть полиці або шафи, щоб зберігати речі подалі від столу, але у межах досяжності.

Ви ігноруєте ергономіку

Зручність і розслабленість — це велика перевага роботи з дому, але важливо дбати про своє тіло. Незручне крісло або неправильно розташований стіл можуть призвести до болю в спині, напруження шиї та інших проблем зі здоров’ям. Важко зосередитися, коли постійно крутишся на стільці.

Що радить дизайнерка: Купіть ергономічне крісло, у якому є можливість регулювати висоту сидіння або підлокітників, підтримку попереку та кут нахилу спинки крісла. Підставка для ніг також може допомогти створити положення, при якому стопи стоятимуть рівно, що зніматиме тиск з колін. Переконайтеся, що робоча поверхня, комп'ютер та інші елементи розташовані на зручній висоті. Ваші руки повинні спокійно лежати під кутом 90 градусів під час набору тексту, а монітор має бути на рівні очей. Вам не доводиться підіймати або опускати голову, і у такий спосіб напружувати шию. Якщо Ви не любите сидіти на місці, стіл для роботи стоячи може бути найкращим вибором.

У кімнаті погане освітлення

Незалежно від того, чи ви друкуєте на комп'ютері, малюєте на полотні або читаєте книги, питання освітлення є критичним у робочому середовищі. Робота в погано освітленій кімнаті може напружувати очі і призводити до головного болю. Занадто яскраве або різке верхнє освітлення може ускладнити концентрацію, а невдале розташування світильників – створювати відблиски на екранах комп'ютерів і робочих поверхнях. Водночас темна кімната викликає відчуття млявості та браку мотивації.

Як це виправити: Максимально використовуйте природне світло, розмістивши стіл біля вікна і тримаючи штори відкритими протягом дня. Змініть розташування меблів, аби уникнути відблисків на екранах комп'ютерів або використовуйте штори для зменшення відблисків у певний час доби. Додаткове освітлення теж є важливим для робочого простору. Настільна лампа допомагає освітити робочий простір і зменшити напругу очей. Додайте робоче освітлення в кількох місцях, не тільки для столу, але й для того освітлення шаф із документами. Якщо одне верхнє світло не освітлює всю кімнату, додаткове освітлення в кутах може оживити простір і підвищити вашу продуктивність.