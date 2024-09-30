Дизайн кімнат завжди повинен бути продуманим процесом, особливо коли йдеться про вибір кольорових схем для інтер'єру. Постійне слідування новим трендам може бути непрактичним і дорогим. Тому дизайнери поділилися комбінаціями відтінків, які завжди залишатимуться популярними.

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Дизайнерка Шона Гленн розповіла, що її улюблена кольорова комбінація – це рожевий і аква.

Для когось це може видаватися занадто по-дитячому, але ця кольорова схема нагадує мені про щасливі роки, яскраві пляжні будиночки на березі океану. А якщо врахувати різноманітність відтінків — від насиченої малинового до ніжного рожевого і від насиченої бірюзового до водянистого — можливості для поєднань цих кольорів безмежні,
– поділилася експертка.

колір

Фото Shauna Glenn Designs

Дизайнерка Крістіна Салвей розказала, що під час роботи в історичних будинках їй подобається створювати баланс кольору та світла, тому вона фарбує стіни в м’який нейтральний білий, а потім виконує молдинги і дерев’яні елементи у відповідних історичних кольорах, щоб створити контраст і зацікавленість, не роблячи кімнати надто темними або суворими

Одне з моїх улюблених поєднань — це зелений, синій і рожевий, які я часто використовую на дерев'яних панелях та оздобленні. Всі ці кольори інтуїтивно доповнюють одне одного, підкреслюючи м’яку, романтичну атмосферу схеми та підсилюючи архітектуру простору,
– пояснила фахівчиня.

колірна схема

Фото Erin Little

Експертка у дизайні Ембер Гайтон вважає, що є щось величне й водночас затишне в поєднанні фіолетового і зеленого в інтер'єрі. За його словами, ці відтінки так само невимушено поєднується в інтер'єрі оселі, як і в природі. Дизайнерка використала ці кольори у суміжній їдальні та вітальні з однотонними елементами й міксом візерунків, доповнених чорними, бежевими та латунними акцентами, що створило легкий, вишуканий вигляд.

колірна комбінація

Фото Marc Mauldin Photography

Дизайнерка Ель Кантрелл поділилася, що працюючи над замовленням клієнтів, часто надає перевагу насиченим синім та зеленим відтінкам. Яскраві прохолодні тони прекрасно поєднуються з деревиною та додають простору глибини, не перевантажуючи його.

колірна палітра

Фото Marc Mauldin

Конні Верніч переконана, що відтінки зеленого – це завжди безпрограшний варіант. Зелений – це життєрадісний і приємний відтінок, який гармонійно поєднується з іншими кольорами.

Фото Emily J Followill

Дизайнерка Дженніфер Сіссом поділилася, що спальні та ванні кімнати найчастіше виконує у нейтральний, заспокійливих колірних схемах. Поєднання коричневого середньої насиченості та кам'янисто сірого зробить ванну кімнату теплою та гостинною.

колір для ванни

Фото Julie Soefer

Дизайнерка Летиція Лоран зізналася, що хоча й надає перевагу використанню сміливих колірних схем у відповідних умовах, її улюбленим поєднанням залишається позачасова комбінація теплих сірих, земляних бежевих, молочно-білих і сіро-бежевих відтінків.

Останнім часом її також приваблюють м'які відтінки рум'ян і троянд. Ця універсальна палітра дозволяє легко оновлювати простір з часом. Вона також покращує природне освітлення, роблячи простір більшим і відкритішим. Це вишукана та гармонійна палітра, яка без зусиль адаптується до різних стилів і виходить за межі трендів.

кольорова гама

Фото Tori Sikkema Photo

Марк Анж розповів, що його приваблюють теплі, земляні тони, такі як сієна, теракота, охра, глибокі коричневі та відтінки оксамитового золота. "Мені також подобається, коли до цієї гармонійної суміші додаються контрастні кольори, такі як зелений або синій, –поділився дизайнер.

колірна схема

Фото Spencer Heaphy

Жакі Сірман надає перевагу роботі з різноманітними колірними палітрами. Насичені колірні схеми часто створюють найпотужніші дизайнерські рішення – чи це відтінки синього, зеленого, червоного або будь-якого іншого кольору, який надихає.

насичені кольори

Фото Jaqui Seerman

Лінді Галловей обожнює використовувати земляні тони, тому що їх універсальна палітра кольорів легко інтегрується в різні дизайнерські стилі та витримує перевірку часом. Глибина та насиченість цих відтінків додають тепла, що гарантує затишок і привабливість простору.

земляні тони

Фото Sam Frost

Одна з улюблених колірних схем дизайнерки Сесілії Казагранде – бордовий, тьмяно-зелений і рожевий. Поєднання цих відтінків ідеально пасуватимуть для кухні та ванної кімнати.

Фото Cecilia Casagrande

Сесілія Казагранде розповіла, що їй також подобається використовувати "дорогоцінні" відтінки для віталень. Насиченість сапфіру, рубіну та смарагду робить кімнату не лише величною та розкішною, але й затишною та гостинною. Дорогоцінні тони викликають інтерес своїми яскравими контрастами та королівським блиском.

коштовні відтінки

Фото Cecilia Casagrande