Дизайн кімнат завжди повинен бути продуманим процесом, особливо коли йдеться про вибір кольорових схем для інтер'єру. Постійне слідування новим трендам може бути непрактичним і дорогим. Тому дизайнери поділилися комбінаціями відтінків, які завжди залишатимуться популярними.

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Аква + рожевий

Дизайнерка Шона Гленн розповіла, що її улюблена кольорова комбінація – це рожевий і аква.

Для когось це може видаватися занадто по-дитячому, але ця кольорова схема нагадує мені про щасливі роки, яскраві пляжні будиночки на березі океану. А якщо врахувати різноманітність відтінків — від насиченої малинового до ніжного рожевого і від насиченої бірюзового до водянистого — можливості для поєднань цих кольорів безмежні,

– поділилася експертка.

Фото Shauna Glenn Designs

Зелений + синій + рожевий

Дизайнерка Крістіна Салвей розказала, що під час роботи в історичних будинках їй подобається створювати баланс кольору та світла, тому вона фарбує стіни в м’який нейтральний білий, а потім виконує молдинги і дерев’яні елементи у відповідних історичних кольорах, щоб створити контраст і зацікавленість, не роблячи кімнати надто темними або суворими

Одне з моїх улюблених поєднань — це зелений, синій і рожевий, які я часто використовую на дерев'яних панелях та оздобленні. Всі ці кольори інтуїтивно доповнюють одне одного, підкреслюючи м’яку, романтичну атмосферу схеми та підсилюючи архітектуру простору,

– пояснила фахівчиня.

Фото Erin Little

Фіолетовий + зелений

Експертка у дизайні Ембер Гайтон вважає, що є щось величне й водночас затишне в поєднанні фіолетового і зеленого в інтер'єрі. За його словами, ці відтінки так само невимушено поєднується в інтер'єрі оселі, як і в природі. Дизайнерка використала ці кольори у суміжній їдальні та вітальні з однотонними елементами й міксом візерунків, доповнених чорними, бежевими та латунними акцентами, що створило легкий, вишуканий вигляд.

Фото Marc Mauldin Photography

Синій + зелений

Дизайнерка Ель Кантрелл поділилася, що працюючи над замовленням клієнтів, часто надає перевагу насиченим синім та зеленим відтінкам. Яскраві прохолодні тони прекрасно поєднуються з деревиною та додають простору глибини, не перевантажуючи його.

Фото Marc Mauldin

Відтінки зеленого

Конні Верніч переконана, що відтінки зеленого – це завжди безпрограшний варіант. Зелений – це життєрадісний і приємний відтінок, який гармонійно поєднується з іншими кольорами.

Фото Emily J Followill

Коричневий і кам'янисто сірий

Дизайнерка Дженніфер Сіссом поділилася, що спальні та ванні кімнати найчастіше виконує у нейтральний, заспокійливих колірних схемах. Поєднання коричневого середньої насиченості та кам'янисто сірого зробить ванну кімнату теплою та гостинною.

Фото Julie Soefer

Сірий + бежевий + молочно-білий + ніжно-рожевий

Дизайнерка Летиція Лоран зізналася, що хоча й надає перевагу використанню сміливих колірних схем у відповідних умовах, її улюбленим поєднанням залишається позачасова комбінація теплих сірих, земляних бежевих, молочно-білих і сіро-бежевих відтінків.

Останнім часом її також приваблюють м'які відтінки рум'ян і троянд. Ця універсальна палітра дозволяє легко оновлювати простір з часом. Вона також покращує природне освітлення, роблячи простір більшим і відкритішим. Це вишукана та гармонійна палітра, яка без зусиль адаптується до різних стилів і виходить за межі трендів.

Фото Tori Sikkema Photo

Теракота + охра + сієна + коричневий + золото

Марк Анж розповів, що його приваблюють теплі, земляні тони, такі як сієна, теракота, охра, глибокі коричневі та відтінки оксамитового золота. "Мені також подобається, коли до цієї гармонійної суміші додаються контрастні кольори, такі як зелений або синій, –поділився дизайнер.

Фото Spencer Heaphy

Насичені кольори

Жакі Сірман надає перевагу роботі з різноманітними колірними палітрами. Насичені колірні схеми часто створюють найпотужніші дизайнерські рішення – чи це відтінки синього, зеленого, червоного або будь-якого іншого кольору, який надихає.

Фото Jaqui Seerman

Земляні відтінки

Лінді Галловей обожнює використовувати земляні тони, тому що їх універсальна палітра кольорів легко інтегрується в різні дизайнерські стилі та витримує перевірку часом. Глибина та насиченість цих відтінків додають тепла, що гарантує затишок і привабливість простору.

Фото Sam Frost

Бордовий + темно-зелений + рожевий

Одна з улюблених колірних схем дизайнерки Сесілії Казагранде – бордовий, тьмяно-зелений і рожевий. Поєднання цих відтінків ідеально пасуватимуть для кухні та ванної кімнати.

Фото Cecilia Casagrande

"Коштовні" відтінки

Сесілія Казагранде розповіла, що їй також подобається використовувати "дорогоцінні" відтінки для віталень. Насиченість сапфіру, рубіну та смарагду робить кімнату не лише величною та розкішною, але й затишною та гостинною. Дорогоцінні тони викликають інтерес своїми яскравими контрастами та королівським блиском.

Фото Cecilia Casagrande