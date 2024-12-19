При плануванні спальні вибір класичного дизайну залишається найкращим рішенням. Однак дизайнери розповіли, на які модні тенденції в інтер'єрі спальні варто звернути увагу у 2025 році. Про це 24 Канал повідомляє з посиланням на Homes and Gardens.

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Модні тенденції у спальні на 2025 рік

На зміну нейтральним узголів'ям ліжок у 2025 році прийдуть яскраві кольори. Дизайнери закликають обирати виразні та насичені узголів'я у складних формах. Звичайний прямокутник відходить у минуле, зараз краще обирати криві й асиметричні форми. Таке узголів'я виглядатиме як справжній витвір мистецтва.

З розвитком бутик-готелю та його модним зовнішнім виглядом у дизайні житлових приміщень узголів’я ліжка стало блискучим центром декору спальні. Використовуйте сміливі кольори й візерунки і весело поєднайте своє узголів'я зі шпалерами або пледом,

– сказав дизайнер Мартін Воллер.



Трендове узголів'я ліжка / Фото MLH. Trove by Studio Duggan

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У наступному році популярними будуть ліжка з балдахіном, які створюють відчуття замкненості й дозволяють краще розслабитися.



Ліжко з балдахіном повертається у тренди / Фото Alice Grace Interiors

Дизайнери закликають обирати цікаву постільну білизну з рюшами, гофрами або зубчастими краями. Такі м'які деталі додають простору радості, спокою й відчуття ностальгії.



Актуальна постільна білизна / Фото Serena & Lily

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Тренд на еклектику у 2025 році не омине й інтер'єру спальні. Британський дизайнер інтер'єру Метью Вільямсон закликає поєднувати сучасні предмети інтер'єру та вінтажні.

Ми побачимо відродження реставрації та перероблення антикваріату. Мої улюблені інтер'єри для роботи – це ті, які не обов'язково починаються з нуля або мають величезний бюджет, але ті, які були розроблені з урахуванням усіх цих аспектів,

– сказав Вільямсон.



Поєднання різних стилів інтер'єру / Фото Photography Julie Soefer

Багатошаровість – це те, що асоціюється зі спальнею. Поєднання кольорів, візерунків, текстур – це завжди безпрограшний варіант. Доповнюйте своє ліжко декоративними подушками різних форм і кольорів. Вони створять відчуття затишку й стилю.

Замість того, щоб фарбувати стіни у спальні, дизайнери радять обирати шпалери з химерними візерунками. Вони перетворять спальню у стильний та акцентний простір.



Шпалери у спальні / Фото Джоанни Плант

Одним з найпопулярніших кольорів для спальні у 2025 році буде синій. При чому – усі його відтінки: від глибокого темно-синього до ніжно-блакитного. Цей колір чудово підходить для спальні через його заспокійливі властивості та вишуканість.

Популярними будуть теплі природні відтінки, такі як глибокі червонувато-коричневі та теракотові, які є сильними та приглушеними і при цьому – дуже модними. Шикарні вдень і затишні вночі, вони створюють у спальні розкішну атмосферу, яка спонукає до роздумів і заспокоює,

– сказав експерт з кольорів Джоа Стадхолм.

Крім того, дизайнери радять не економити на постільній білизні. Ми проводимо пів життя у ліжку, тому важливо забезпечити собі комфорт і затишок.