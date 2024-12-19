Business Insider спитав у дизайнерів інтер’єру про тренди та елементи декору для дому, на які не варто витрачати гроші наступного року, передає 24 Канал.

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Великі меблі

Джойс Г’юстон, дизайнер інтер’єру в Decorilla, розповіла, що покінчила з масивними, великими меблями. Майстриня сподівається, що люди перестануть купувати їх наступного року, оскільки вони майже завжди захаращують простір.

У 2025 році я обиратиму меблі з візуальною легкістю, елегантними силуетами та вишуканими деталями, які створюють відчуття догляду, а не обтяження,

– сказала вона.

Не завалюйте весь відкритий простір меблями / Фото Joseph Hendrickson / Shutterstock

Тканина букле

Джойс Г’юстон зауважила, що мода на букле трохи вийшла з-під контролю. Тканина, виготовлена ​​з петельної пряжі, використовується на всьому, від декоративних подушок до акцентних стільців.

Я знаю, що букле було всюди, але рівень витонченості махрового вельвету порівняно з букле незрівнянний. Крім того, вельвет старіє, як вишукане вино, тоді як букле має втомлений вигляд вже через кілька років,

– сказала експертка.

Букле було всюди / Фото Marian ILC / Shutterstock

Килими з віскози

Килими з віскози можуть видаватися доступною розкішшю. Втім, дизайнерка Дженніфер Джонс застерігає, що ця напівсинтетична тканина не варта клопоту.

На жаль, килими з віскози неможливо почистити, і один розлив може призвести до краху,

– зауважила вона.

Експертка порадила обирати вовняні килими, які є найбільш міцними та довговічними.

Текстуровані килими з великою кількістю деталей вимагають ретельного догляду / Фото Shutterstock

Фікус ліроподібний

Фікуси ліроподібні – набридлий тренд кімнатних рослин. Відомі своєю висотою та пишним листям, вони стали занадто поширені.

"У фікусів ліроподібних був свій момент, і цей момент минув", – зауважила дизайнерка.

Натомість вона радить звернути увагу на фікус Одрі, який також виростає дуже високим і є візуально привабливим.

Чи не у кожного вдома є фікус ліроподібний / Фото Shutterstock

Пластиковий посуд

Дизайнер Луїс Кармона відмовляється від одноразових пластикових предметів на кухні, таких як контейнери для зберігання, посуд тощо.

"Інвестиції в якісні альтернативи не тільки заощадять ваші гроші в довгостроковій перспективі, але й допоможуть вашій кухні стати більш екологічною", – підкреслив фахівець.

Він рекомендує скляні контейнери для зберігання і скляний або нержавіючий посуд для напоїв.

Скло та нержавіюча сталь є більш цінними матеріалами в довгостроковій перспективі / Фото patpitchaya / Shutterstock

Швидкі льняні тканини

Ці дешеві тканини, особливо виготовлені зі синтетичних матеріалів, зазвичай швидко зношуються і потребують частішої заміни, що в підсумку коштує дорожче.

Інвестиції в якісні та зручні рушники, постільну білизну і навіть серветки змінюють ситуацію. Вони не тільки приємні на дотик і прекрасно виконують свою функцію, що дуже важливо, але й за виглядом тканини можна часто відчути різницю в якості,

– пояснив дизайнер.

Варто інвестувати в якісні простирадла / Фото Viktoriia Lomtieva / Shutterstock

Яскраві стелі

Останніми роками люди почали використовувати для стелі яскраві фарби та сміливі шпалери. Однак, як зазначив Хавард Купер, дизайнер інтер'єрів та архітектор, це не завжди перетворює кімнату так, як ми очікуємо.

Я люблю сміливі дизайнерські рішення, але обклеювання стелі шпалерами не виправить нудну кімнату. Кімната повинна бути гармонійною, і занадто велика увага до стелі часто порушує баланс,

– сказав він.

Дизайнер радить інвестувати свій час і гроші в дизайн і декор основної частини кімнати.

Не обов'язково обклеювати стелю шпалерами / Фото Cavan-Images / Shutterstock



Нудні монохромні кімнати

Дизайнери кажуть, що монохромні та бежеві кімнати часто "сприймаються занадто безпечними та позбавленими характеру".

Ця тенденція отримала популярності, частково через стиль Японді, який поєднує скандинавські та японські впливи.

Однак експерти сподіваються, що люди припинять обирати однакові нудні дивани, килими та декор і замість цього обиратимуть більш збалансоване поєднання тонів і текстур. Це додає кімнаті характеру, робить її унікальною.

Не обов'язково купувати все в одному нудному кольорі / Фото New Africa / Shutterstock

Модні дизайни плитки

Завжди є нові тенденції плитки – чи то складний візерунок, чи то сміливий вибір кольору, чи то дивовижна текстура. Однак тенденції приходять і йдуть.

Дизайнери радять, що перед тим, як купувати наймоднішу плитку, слід подумати про те, як довго вона зможе прослужити.

Експерти рекомендують віддавати перевагу класичній плитці метро, ​​натуральному каменю і вічним геометричним візерункам.

Переконайтеся, що вам справді подобається плитка, яку ви кладете у свій будинок / Фото Shutterstock