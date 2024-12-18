Найбільші помилки при стилізації полиці

Добре продуманий дизайн полиці вимагає певної креативності й старанності. Про це 24 Канал повідомляє з посиланням на House Digest.

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Багато людей роблять неусвідомлені помилки, через які їхні полиці мають захаращений або нудний вигляд. Та найбільшою помилкою є ігнорування правила трьох, яке просто обожнюють всі дизайнери інтер'єру.

Правило трьох – це групування непарної кількості предметів різних розмірів та форм. Чому саме трьох? Річ у тому, що саме така асиметрична кількість створює баланс в інтер'єрі. Крім того, саме асиметрію людське око вважає більш привабливою, аніж симетрію.

Щоб дотриматися цього правила, не потрібно купувати найдорожчі декорації. Можна почати з того, що є вдома. Шукайте предмети різних форм і розмірів, які будуть доповнювати один одного. Наприклад, маленька фотографія у рамці, середня керамічна миска і високий свічник. Групувати можна й однакові предмети, але вони повинні мати різний розмір, як-от свічки різної висоти.

Правило трьох корисне й тим, що убезпечує від використання великої кількості маленьких предметів декору, що зазвичай має захаращений вигляд.



Стилізація полиці / Фото Pinterest

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Дуже важливим під час оформлення полиць є контраст. Дизайнери застерігають – ніколи не прикрашайте полицю предметами однакової форми, кольору та висоти. Хто може подумати, що це безпрограшний варіант, який матиме стильний вигляд, та насправді це не так. Полиця з надто одноманітним декором позбавлена унікальності, на ній ніщо не виділяється.



Вдалий дизайн полиці / Фото Pinterest

Ще одна помилка полягає у тому, щоб групувати усі предмети по центру полиць. Дизайнери радять стилізувати речі у трикутник або ромб. Наприклад, розмістити один предмет у центрі верхньої полиці, два предмети – по краях другої полиці, і ще один – по центру третьої.

Не бійтеся пустих місць на полицях, адже вони потрібні для того, щоб розвантажити простір і підкреслити красу декорацій.