Перед Різдвом усі думають лише про ялинку та святкові вогні, однак прикрашені книжкові полиці також додадуть вашому декору святковості й головне – індивідуальності. Про це 24 Канал повідомляє з посиланням на Homes and Gardens.

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Як прикрасити книжкові полиці до Різдва

Найпростіший та, мабуть, найкращий спосіб – це замінити фотографії в рамках на зимові. Хай у період різдвяних свят на книжкові полиці стоять фотографії, зроблені на торішнє Різдво або просто посеред снігу. Святкові фото додадуть дому відповідного настрою й налаштують усіх на святкову атмосферу.

Полички можна прикрасити подібно до каміна – гірляндою. Зелене листя або паперова гірлянда доповнять загальний декор дому. Дизайнери рекомендують додати трендові цього сезону бантики, з яких також можна зробити гірлянду.



Книжкова полиця прикрашена гірляндою / Фото Neptune

Ще одна порада – використовувати маленькі декорації.

Приготуйте свою книжкову полицю до Різдва, додавши сезонні аксесуари, такі як зимові гілочки, різноколірний скляний посуд і керамічні акценти, як-от підставки для свічок. Це перетворить ваші полиці на святкову виставку,

– сказав директор з дизайну Neptune Фред Горлок.



Різдвяні прикраси на книжковій полиці / Фото Studio McGee

Різдво не Різдво без святкового мерехтіння. Прикрасіть свою бібліотеку світлодіодною гірляндою, щоб створити атмосферу справжньої зимової казки серед улюблених книг.



Свічки додадуть затишку / Фото Susie Watson Designs

Ви можете використати не одну, а усі ці ідеї, щоб прикрасити книжкові полиці. Адже різдвяного декору не буває надто багато!