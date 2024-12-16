Червоний колір в інтер'єрі

Європейські дизайнери з різних країн погоджуються з думкою, що червоний – це колір, який здатний збагати інтер'єр. У будинку чи квартирі він має дорогий та елегантний вигляд. Про це 24 Канал повідомляє з посиланням на Homes and Gardens.

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Червоний – це єдиний колір, який завжди підносить простір. Ви довго будете його любити, адже він ніколи не виходив з моди,

– сказав дизайнер інтер'єру Ангус Б'юкенен із Buchanan Studio.

Норвезький експерт із кольорів Даґні Турманн-Мо з Koi Color Studio розглядає червоний частиною колір палітри "заходу сонця". Мовиться про помаранчевий, жовтий і теракотовий, де будь-який відтінок червоного забезпечить підвищену теплоту.

З такою палітрою кольорів не складно експериментувати, адже вони усі доповнюють один одного. Дизайнери радять обирати різні відтінки, аби вони не повторювалися.



Диван у червоно-білу смужку / Фото Buchanan Studio

Українська дизайнерка Настя Мірзоян надає перевагу нейтральному оздобленню стін та використанню червоного як акценту.

Червоний чудово підходить для створення фокусів і додання енергії простору. Наприклад, червоний столик оживляє нейтральні кімнати. Ми економно використовуємо ці кольори, щоб зберегти баланс і додати візуального інтересу,

– сказала Мірзоян.

Водночас дизайнерка Манола Баллеріо уникає червоних меблів, але їй подобається додавати червоний колір завдяки витворам мистецтва, подушкам чи квітам.

Дизайнери наголошують, що головне обрати правильний відтінок червоного й ваш простір засяє новими барвами.