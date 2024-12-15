Дизайнери назвали найкращі меблеві тренди, які варто знати тим, хто вирішив оновити свій інтер'єр. Про це 24 Канал повідомляє з посиланням на Homes and Gardens.

До теми Усі будуть одержимі ними: Pinterest назвав 5 тенденцій у дизайні інтер'єру на 2025 рік

Тренди у меблях на наступний рік

Дерев'яні меблі

Дерево – ніколи не вийде з моди в дизайні інтер'єру. Воно завжди збагачуватиме простір теплом і затишком. У 2025 році в тренді будуть дерев'яні меблі ручної роботи. То ж фахівці радять звертати увагу саме на унікальні дизайни. Також варто придивитися до червоного дерева, клена та горіха.

Рифлені кухонні фасади

Вінтажні рифлені шафи на кухні вважатимуться останнім криком моди наступного року. Така кухня нагадуватиме дерев'яні віконниці й створюватиме атмосферу минулого століття.



Тредові кухонні фасади / deVOL Kitchens

М'які кути

Меблі з гострими рівними кутами відходять у минуле. Зараз людство прагне затишку й відчуття дому, то ж дизайнери закликають обирати меблі з м'якими вигинами. Однак, за їх словами, важливо не перестаратися з м'якістю, аби інтер'єр не став "надто грайливим". Найкраще м'які меблі доповнювати прямокутним столом або килимом. Так вдасться зберегти баланс.



Інтер'єр вітальні / Фото Енджела О'Доннелла

Оббивка

Директорка з дизайну Prospect Studio Вікторія Сасс вважає, що новим трендом у меблях буде несподівана оббивка. Сасс вже виконала кілька оригінальних замовлень – як от журнальний столик з оббивкою чи обідній стіл з оббивкою. Вона прогнозує, що за кілька місяців ця тенденція може стати популярною.

Не зупиняйтеся на диванах і кріслах, коли розглядаєте тактовно розміщений текстиль. 2025 рік – це рік м'якості. Ми з нетерпінням чекаємо, коли оббивка буде додана до нових та винахідливих місць,

– сказала дизайнерка.

Цікаво Японський принцип допоможе полюбити прибирання дому навіть тим, хто його ненавидить

Органічні матеріали

Дизайнерка Ніна Ліхтенштейн закликає активніше використовувати органічні матеріали для своїх меблів – ротанг, льон, бамбук тощо. Вона радить підкреслювати такі меблі рослинами та плетеними килимами.



Трендова лавка з ротанга / Фото Little Greene

Стиль Марії Антуанетти

У наступному році варто чекати плавний зсув до естетики 18 століття. Розкішні меблі у стилі рококо завжди були популярними у класичному стилі, та вже невдовзі ми станемо свідками їхнього переосмислення.

Хоч дехто може вважати, що такі меблі не підходять для домашньої атмосфери, та це не так. Дизайнери запевняють, що є багато способів інтегрувати розкішні меблі у дім.



Меблі у стилі рококо / Фото Кеті Ріддер

Камінь

У новому сезоні вироби з каменю будуть не лише у кухні чи ванній, а й у вітальні. Мармур стане справжнім відкриттям-2025. З цього непідвладного часу матеріалу створюватимуть журнальні столики, шафи, свічники, підставки для ламп тощо.



Журнальний столик з мармуру / Фото Лулу та Джорджія

До речі, найпопулярнішими кольорами для меблів будуть природні – коричневий, кремовий, графітовий тощо.