Уже відомо, що наступний рік стане сміливим та яскравим. Компанія спрогнозувала, про який саме декор мріятимуть усі. Про це 24 Канал повідомляє з посиланням на Homes and Gardens.

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Найполярніші тенденції у дизайні й декорі на 2025 рік

Pinterest прогнозує справжній "бум" на вишневий колір. Цей терпкий відтінок буде популярний геть у всьому й сфера дизайну інтер'єру не стане виключенням. Найбільше його обиратимуть для кольору стін у спальні, адже кількість пошукових запитів "вишнева спальня" зросла на 100%.



Вишнева кімната / Фото Little Greene

Не менш яскравим буде й трендовий декор столу. Мінімалістичне сервірування відходить у минуле, у 2025 році час обирати сюрреалістичний декор. Вигнуті свічники, цікаві квіти та оригінальні деталі – це те, що перетворить вашу вечерю на справжній витвір мистецтва.

Цікаво, що золоті та бронзові відтінки у декорі столу поступляться місцем хромованим.



Трендове сервірування столу / Фото Anthropologie

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А зараз любителі казкових історій будуть просто в захваті, а все тому, що у трендах інтер'єру з'являться естетика середньовічних замків. Такий інтер'єр одночасно має величний та похмурий вигляд. Дизайнери радять сміливо додавати у свій простір деталі з заліза, гобелени, різьблені меблі, розкішні тканини та люстри.



Естетика замків буде у тренді / Фото Paul Massey

За даними Pinterest, у 2025 році кожен може дозволити своїй внутрішній дитині сяяти. Річ у тому, що у дизайні інтер'єру популярною стане особиста творчість, що зробить цей рік ще більше грайливим.

Цей рух охоплює дух "зроби сам", заохочуючи людей переробляти меблі, перетворюючи звичайне на надзвичайне,

– сказав креативний директор Plank Hardware Том Ревілл.



Творчість в інтер'єрі / Фото Ye Rin Mok

Як ви вже могли зрозуміти, стримані та мінімалістичні дизайни не будуть у тренді наступного року. Pinterest прогнозує, що все більше людей обиратимуть для своїх квартир та будинків максималістський та еклектичний дизайни. Химерні поєднання непоєднуваного стануть останнім криком моди.



Стиль інтер'єру, який буде популярний у 2025 році / Фото Кеті-Нордстром

2025 рік стане роком відкриттів у світі дизайну інтер'єру, тому не бійтеся реалізовувати свої яскраві та сміливі бажання.