Підхід до прибирання з вдячністю

Кійомеру – це не лише принцип прибирання, а й цілий спосіб життя. Про це 24 Канал повідомляє з посиланням на Homes and Gardens.

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У перекладі японське слово "кійомеру" означає очищати. Згідно з цим світоглядом, прибирання – це очищення не лише будинку, а й душі. До нього потрібно підходити з вдячністю – не думати про те, який це нудний та виснажливий процес, а переміщувати свою увагу на те, на скільки вам пощастило, що у вас є чудове місце, яке можна прибирати.

Якщо усунути негативні асоціації, то прибирання одразу стане простішим. Головне – правильно запрограмуватися на нього.

Кійомеру – це більше, ніж метод, це зміна мислення, яка заохочує повагу до свого оточення та до себе. Прийнявши цей підхід, ви можете перетворити прибирання зі страшної справи на ритуал догляду та омолодження. Навіть маленькі кроки, зроблені з наміром, можуть перетворити ваш дім на святилище миру та позитиву,

– сказала професійна прибиральниця Каріна Тонер.



Прибирання за принципом кійомеру / Фото RDNE Stock project, Pexels

Як прибирати дім за принципом кійомеру

Перш за все, слід змінити ставлення до прибирання. Подумайте про свій дім, як про частину себе. Ви щодня йдете в душ, чистите зуби, то чому б вам щодня не доглядати й за власним домом? Наприклад, протирати пил перед тим, як ви йдете в душ, або мити туалет.

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Щоб дійсно дотримуватися цієї поради, варто створити ранковий та вечірній ритуал, який буде спрямований на досягнення чистоти у вашому домі. Розпочинайте свій день з простих дій, які зададуть тон чистості й порядку – застеліть ліжко, відкрийте вікно, приберіть раковину від брудного посуду.

Окрім щоденних, варто встановити й щотижневі та щомісячні звички прибирання й ретельно їх дотримуватися.