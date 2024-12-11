Журналістка Ideal Home Лорен Бредбері розповіла, що живе у невеликому будинку, а тому їй важко навести лад з великою кількістю речей, які вже нема де зберігати. Про це повідомляє 24 Канал.

До теми 6 помилок під час прибирання, які роблять ваш дім ще бруднішим

Бредбері зазвичай дуже складно викинути якусь річ. Вона роками зберігає листівки з дня народження, свічки, на яких не потік віск, і так далі. То ж прибирання стало для неї справжнім випробуванням. Жінка зізналася, що перепробувала безліч методів усунення сміття, та жоден з них їй так і не допоміг.

Коли журналістка дізналася про метод прибирання "одним дотиком", то зрозуміла, що мусить його спробувати. Він здавався ідеальним рішенням для її нерішучості.

Спробувавши метод усунення безладу "одним дотиком", я можу сміливо сказати, що моя вітальня ніколи не була такою чистою та охайною. Тепер усе має свої місця, і я нарешті змогла позбутися предметів, які більше не служать жодній меті,

– наголосила журналістка.



Прибирання "одним дотиком" / Фото Cottonbro Studio, Pexels

Усунення безладу "одним дотиком": що це за метод

Цей метод розробила консультантка з продуктивності Енн Гомес. В основі його філософії лежить необхідність прийняття моментальних рішень. Якщо ви взяли якусь річ у руки, то одразу маєте вирішити її майбутню долю – викинути, зберегти, віддати на благодійність, подарувати тощо.

Читайте також Дім сяятиме чистотою: як легко організувати 15-хвилинне щоденне прибирання

Замість того, щоб постійно брати одні й ті самі предмети та переміщати їх, ви вирішуєте їхню остаточну долю в той момент, коли торкаєтеся їх,

– пояснила професійна організаторка Хелен Ленглі.

Цей метод працює добре, адже зменшує втому від прийняття рішень під час прибирання. Крім того, він стосується не лише усунення безладу, а й прибирання. Наприклад, після того, як ви прийняли душ, потрібно одразу протерти крани, аби ванна мала чистий вигляд, чи одразу покласти брудний посуд в посудомийку, а не складати його у раковині. Насправді так ви робитимете менше дій, ніж якщо будете відтерміновувати прибирання, та важливою є дисципліна.