Об этом пишет 24 Канал со ссылкой на livingetc.

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Что дизайнеры не использовали бы в своих домах

Искусственные растения. Дизайнеры довольно часто уклоняются от этого выбора.

"Много искусственных растений может сделать пространство более инсценированным, чем обжитым. Хотя я не совсем против них, я считаю, что их следует свести к минимуму и разместить стратегически", – говорит дизайнер интерьера Нина Лихтенштейн.

Настоящие растения не только улучшают эстетику, но и улучшают качество воздуха и улучшают самочувствие. Однако, если вы все-таки хотите использовать искусственные растения "сделайте их минимальными и разместите их там, где настоящие растения не будут процветать, например, на высокой полке или в углу со слабым освещением", – рекомендует Нина.

Красочные кухонные шкафы. Дизайнер интерьера и основательница Kristyn Harvey Interiors, Кристин Харви, говорит: "цветные кухонные шкафы – это однозначное "нет" для меня".

Цвета меняют популярность, почти каждый год, поэтому рисование того, что прочно закреплено на ваших стенах и что вы, вероятно, не будете менять еще 30 лет, замыкает вас в определенный период,

– объясняет специалист.

Она говорит, что если вы склонны менять свой декор, возможно, стоит выбрать цвет кухонного шкафа, который никогда не выйдет из моды.



Дизайнеры рекомендуют выбирать цвет для кухонных шкафов, который никогда не выйдет из моды / Фото Unsplash

Слишком "смелые" диваны или диваны с большим узором. Дизайнер считает, что дом должен чувствовать себя основательным, вневременным и глубоко личным.

Слишком декоративные, чрезмерно изысканные или кричащие тенденции могут лишить пространство ощущения легкости и долголетия. Когда в комнате доминирует цвет или узор, это может показаться ограничивающим, а не вдохновляющим,

– говорит она.

Исследуя использование узора в дизайне, иногда лучше экспериментировать с меньшим размахом. Лучше сначала попробовать добавить декоративную подушку с интересным принтом или полосатую подушку перед тем, как использовать полный рисунок на диване.