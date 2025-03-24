Дизайнерська студія @blink.design поділилася порадами, як створити зручний простір на кухні. Про це повідомляє 24 Канал.

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Як створити зручну кухню

Перш за все, варто продумати зонування. Дизайнери радять розділити простір на три зони – зберігання, приготування та миття. Так готувати їжу буде зручніше та швидше.



Поділ кухні на три зони / Скриншот з відео

Що стосується внутрішнього наповнення кухні, то краще обирати виїзні шухляди замість шаф. Висувні системи значно зручніші за звичайні полиці. Вони дозволяють побачити весь вміст, а не шукати щось у глибині шафи.

Наступна порада стосується не лише кухні, а й усіх кімнат. Ще на чорнових роботах важливо продумати достатню кількість розеток та найкраще розташування для них. Наприклад, на стільниці точно потрібні декілька розеток, щоб вмикати кавову машинку, електрогриль чи інші побутові прилади. Якщо не продумати розетки заздалегідь, то доведеться користуватися подовжувачем, що точно не прикрасить інтер'єр.

Якісне освітлення – це запорука стилю і зручності. Багатошарове освітлення створює затишну атмосферу у будь-якому просторі. Дизайнери радять обов'язково зробити на кухні підсвічування робочої зони.

Полегшити прибирання кухні допоможе вбудована техніка, крім того, вона має естетичний вигляд, адже не створює візуального шуму. Однак важливо знати, що вбудована техніка – дорожча, ніж звичайна.