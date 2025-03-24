Дизайнерская студия @blink.design поделилась советами, как создать удобное пространство на кухне. Об этом сообщает 24 Канал.

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Как создать удобную кухню

Прежде всего, стоит продумать зонирование. Дизайнеры советуют разделить пространство на три зоны – хранения, приготовления и мытья. Так готовить пищу будет удобнее и быстрее.



Разделение кухни на три зоны / Скриншот из видео

Что касается внутреннего наполнения кухни, то лучше выбирать выездные ящики вместо шкафов. Выдвижные системы значительно удобнее обычных полок. Они позволяют увидеть все содержимое, а не искать что-то в глубине шкафа.

Следующий совет касается не только кухни, но и всех комнат. Еще на черновых работах важно продумать достаточное количество розеток и лучшее расположение для них. Например, на столешнице точно нужны несколько розеток, чтобы включать кофейную машинку, электрогриль или другие бытовые приборы. Если не продумать розетки заранее, то придется пользоваться удлинителем, что точно не украсит интерьер.

Качественное освещение – это залог стиля и удобства. Многослойное освещение создает уютную атмосферу в любом пространстве. Дизайнеры советуют обязательно сделать на кухне подсветку рабочей зоны.

Облегчить уборку кухни поможет встроенная техника, кроме того, она имеет эстетический вид, ведь не создает визуального шума. Однако важно знать, что встроенная техника – дороже, чем обычная.