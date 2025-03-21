Важно, чтобы эта часть дома оставалась уютной и гостеприимной. Однако есть вещи, которые делают обратный эффект, пишет 24 Канал со ссылкой на housedigest.

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Что делает кухню не уютной

Специалисты говорят, что именно холодная отделка на вашей кухне может вызвать этот непреднамеренный эффект. Если использовать исключительно холодную отделку в кухне, она может сделать пространство неприветливым и промышленным.

Итак, что же такое холодная отделка и почему она может создавать неприветливую атмосферу?

Холодные отделки на кухне – это те, что имеют холодные оттенки, например хром и нержавеющая сталь, а также твердые поверхности, такие как столешницы, или поверхности, окрашены в прохладные ненасыщенные цвета, например серый или абсолютно белый. Эти особенности могут сделать ваше пространство скучным и даже промышленным.

Чтобы понять, почему холодная отделка может сделать кухню непривлекательной, вы должны сначала понять разницу между теплыми и холодными цветами. К теплым цветам относятся золотой, оранжевый, бежевый, розовый и другие оттенки, которые напоминают солнце и ощущение уюта.

Эти цвета, как правило, рассматриваются как "счастливые" цвета. С другой стороны, холодные тона, к которым относятся синий, фиолетовый, зеленый и пурпурный, имеют противоположный эффект.

Специалисты говорят, что полагаясь на холодную отделку на кухне, то она уменьшит ее способность создавать ощущение гостеприимства.

Если на вашей кухне много светильников из нержавеющей стали или хрома, фурнитуры и смесителей или однотонных серо-белых шкафов и столешниц, это может объяснить, почему комната не выглядит такой гостеприимной, какой бы вам хотелось.