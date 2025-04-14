Как создать бюджетный и очаровательный пасхальный декор своими руками: видео креативной идеи

Уже на этой неделе будет долгожданный и светлый праздник Пасха. Поэтому многие домовладельцы начинают готовиться к нему и думать, над тем, как украсить дом и какой декор добавить.

Довольно часто довольно трудно выбрать тот декор, который бы соответствовал вкусу и предпочтениям, поэтому можно подумать над тем, чтобы создать его своими руками. Хорошей идеей, как собственноручно сделать пасхальные подставки, поделилась пользовательница тиктока @uandriyashykk, информирует 24 Канал.

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Как сделать подставки под чашки на Пасху

Прежде всего, следует взять обычный картон из простой использованной коробки и обвести контуры будущего изделия. Автор видео делала подставку в форме зайчика. Так, она обвела линии основной части изделия с помощью чашки. После этого, она также дорисовала еще "ушки" и обрезала лишний картон.

После, имея конструкцию для будущего декора, она поклеила на клей веревку по всему изделию, включая ушки. Однако, как показала автор видео, можно сделать разные на вид подставки.

Так, можно полностью оклеить веревкой изделие, а можно оставить пространство в зоне "ушек". Для последнего под веревку сначала стоит приклеить белый картон.

Также, если вы хотите добавить более праздничного вида, можно прикрепить небольшие и аккуратные бантики нежных цветов на уже готовые изделия.

Такой декор станет хорошим украшением для стола на Пасху, за которым соберется вся семья.

Как сделать декор на Пасху своими руками: смотрите видео

К слову ранее автор видео также делилась еще одной идеей для пасхального декора своими руками, для создания которого можно использовать бумажную коробку и упаковочную бумагу.