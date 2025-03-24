Многие домовладельцы хотят создать уникальные пасхальные изделия, которыми украсят интерьер своего дома. Очаровательным вариантом поделилась пользовательница тиктока @uandriyashykk, пишет 24 Канал.

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Пасхальный декор своими руками

Автор видео рассказала, что для того, чтобы сделать декор, ей понадобилась обычная бумажная коробка.

Из этой коробки она вырезала яйца и склеила их. После этого она взяла обычную упаковочную бумагу и обмотала ею изделие. Далее той бумагой, которая осталась, она заполнила вазон для цветов и поместила туда декоративное яйцо.

Затем она украсила уже почти готовое изделие. В частности, автор видео добавила травку и ивовые веточки.

Декор к Пасхе: смотрите видео

Этот волшебный декор однозначно создаст в вашем доме весеннюю атмосферу. Его можно поставить в прихожей, внося яркие краски в ваше жилое пространство.