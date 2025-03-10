Есть как минимум 4 дизайнерских хитростей, чтобы мгновенно подготовить любое пространство к весне. Об этом пишет 24 Канал со ссылкой на Real Simple.

Смотрите также 3 вещи, которые должны быть в гостиной, чтобы сделать ее дороже на вид

Обратите внимание на постельное белье

Замена тяжелого постельного белья на более легкое в теплые месяцы, вероятно, уже является частью вашей рутины. Однако, делая это, вы должны учитывать внешний вид не менее, чем ощущения.

Придайте своему пространству больше цвета и текстуры,

– говорят специалисты.

Измените шторы

Тяжелые ткани, даже портьеры, можно снова откладывать на холодные месяцы и заменять их более легкими. Можно использовать яркие ткани для штор или заменить более темные на более светлые.

Обновить коврики

Джеймисон и Линетт Дай, главный дизайнер и основатель Linette Dai Design, говорят, что вышеуказанный принцип работает и для ковров.

Ковры – отличный способ освежить пространство, что делает их отличной отправной точкой для сезонной смены. Специалисты рекомендуют выбрать такой с ярким цветом, но и обратить внимание на текстуру.

"Если у вас есть место для хранения, уберите тяжелые шерстяные ковры и замените их на что-то легче, например ковер из плоского плетения или натурального волокна", – рекомендуют они.



Можно заменить ковры / Фото Unsplash

Не забывайте о декоративных элементах

Свечи являются почти обязательными компонентами зимы, поскольку они создают легкую атмосферу в уютном пространстве. Однако с наступлением весны не стоит их полностью забирать, достаточно просто их изменить.

Можно добавить несколько новых свечей с более цветочным или землистым ароматом может взбодрить чувства. Кроме того, сочетание замечательной свечи с цветочным ароматом и мягкого ветерка из открытого окна отличный способ добавить комфорта в дом.