Есть несколько вещей, которые могут сделать гостиную более изысканной и дорогой на вид. Об этом пишет 24 Канал со ссылкой на livingetc.

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Что сделает гостиную дороже на вид

Роскошная гостиная начинается с тщательно подобранного журнального столика. Однако баланс между декором журнального столика и беспорядком на нем имеет очень тонкую грань. Поэтому лучше всего поставить декоративную миску или шикарный поднос, чтобы хорошо задекорировать журнальный столик и где можно поместить различные безделушки, избегая беспорядка.

Еще одним элементом, который улучшит эстетику гостиной, является зеркало. Оно может не только эффективно увеличить пространство в два раза, но, также в зависимости от того, где вы его расположили, его можно использовать для умелого отражения вашего стиля в пространстве.

Если вы хотите внести более постоянные изменения, вы можете даже рассмотреть возможность использования зеркальных шкафов или принять во внимание тенденцию 70-х годов с зеркальными стенами, которая недавно возобновилась.



Можно разместить зеркало в гостиной / Фото Unsplash

Выразительные лампы – это один из элементов, который также делает гостиную более изысканной. Лампа одновременно является шикарным декором, но также является и идеальным источником мягкого освещения. В общем любые альтернативы верхнего освещения являются обязательными для элегантной схемы гостиной, и чем они интереснее, тем лучше.