Є декілька речей, які можуть зробити вітальню більш вишуканою та дорогою на вигляд. Про це пише 24 Канал з посиланням на livingetc.

Дивіться також 4 "застарілих" тенденції дизайну кухні, які знову повертаються в моду

Що зробить вітальню дорожчою на вигляд

Розкішна вітальня починається з ретельно підібраного журнального столика. Проте баланс між декором журнального столика та безладдям на ньому має дуже тонку межу. Тому краще за все поставити декоративну миску або шикарну тацю, щоб гарно задекорувати журнальний столик і де можна помістити різні дрібнички, уникаючи безладу.

Ще одним елементом, який покращить естетику вітальні, є дзеркало. Воно може не лише ефективно збільшити простір у два рази, але, також залежно від того, де ви його розташували, його також можна використовувати для вмілого відображення вашого стилю в просторі.

Якщо ви хочете внести більш постійні зміни, ви можете навіть розглянути можливість використання дзеркальних шаф або взяти до уваги тенденцію 70-х років із дзеркальними стінами, яка нещодавно відновилася.



Можна розмістити дзеркало у вітальні / Фото Unsplash

Виразні лампи – це один з елементів, який також робить вітальню більш вишуканою. Лампа одночасно є шикарним декором, але також є й ідеальним джерелом м’якого освітлення. Загалом будь-які альтернативи верхнього освітлення є обов’язковими для елегантної схеми вітальні, і чим вони цікавіші, тим краще.