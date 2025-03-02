Експерти з дизайну поділилися кухонними трендами, які раніше вважалися застарілими, а зараз знову повернулися в моду. Про це пише 24 Канал з посиланням на Real Simple.

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Кухонні тренди, що знову популярні

Фахівці кажуть, що нелакована латунь повертається в моду. Вони вважають, що зараз це одна з улюблених тенденцій дизайну кухні, адже вона гарна на вигляд і легка в догляді.

Зазначимо, що нелакована латунь і лакована мають дещо різний вигляд. Лакована латунь має блискучий полірований вигляд, тоді як нелакована латунь – матова.

Хоча білі та світлі кухні домінували останнє десятиліття, експерти кажуть, що глибокі, сміливі кольори повертаються.

"Більш насичені кольори, більш примхливі тони та насичена деревина також повертаються до кухонь", – заявляють фахівці.

Вони радять не боятися встановлювати шафи з темного дерева (або фарбувати шафи зі світлого дерева в більш насичений колір), фарбувати стіни кухні в насичений колір або навіть додавати темно-сині подушки до табуретів, що є біля вашого кухонного острова.



Насичені кольори на кухні повернулися в моду / Фото Unsplash (Lotus Design N Print)

Також дизайнери вказують, що додавання невеликої лампи на кухні може привнести красивий і унікальний штрих у простір.

Невелика настільна лампа – ідеальний спосіб справді перетворити ваш будинок на дім і надати простору теплої аури,

– заявляють вони.

Якщо є щось, чого професіонали, ймовірно, ніколи не очікували, що повернеться в моду, то це біла техніка. Зрештою, нержавіюча сталь була популярною протягом десятиліть. Але один з фахівців каже, що білі прилади дійсно повернулися з трохи іншим виглядом. За її словами, сучасні бренди побутової техніки виконали велику роботу з переосмислення зовнішнього вигляду білої техніки та зробили її шикарною з такими елементами, як золота фурнітура.