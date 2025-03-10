Є щонайменше 4 дизайнерських хитрощів, щоб миттєво підготувати будь-який простір до весни. Про це пише 24 Канал з посиланням на Real Simple.

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Зверніть увагу на постільну білизну

Заміна важкої постільної білизни на легшу в теплі місяці, ймовірно, вже є частиною вашої рутини. Проте, роблячи це, ви повинні враховувати зовнішній вигляд не менше, ніж відчуття.

Надайте своєму простору більше кольору та текстури,

– кажуть фахівці.

Змініть штори

Важкі тканини, навіть портьєри, можна знову відкладати на холодні місяці та замінювати їх більш легкими. Можна використовувати яскраві тканини для штор або замінити більш темні на світліші.

Оновіть килимки

Джеймісон і Лінетт Дай, головний дизайнер і засновник Linette Dai Design, кажуть, що вищевказаний принцип працює і для килимів.

Килими – чудовий спосіб освіжити простір, що робить їх чудовою відправною точкою для сезонної зміни. Фахівці рекомендують вибрати такий із яскравим кольором, але й звернути увагу на текстуру.

"Якщо у вас є місце для зберігання, приберіть важкі вовняні килими та замініть їх на щось легше, як-от килим з плоского плетіння або натурального волокна", – рекомендують вони.



Можна замінити килими / Фото Unsplash

Не забувайте про декоративні елементи

Свічки є майже обов’язковими компонентами зими, оскільки вони створюють легку атмосферу в затишному просторі. Проте з настанням весни не варто їх повністю забирати, достатньо просто їх змінити.

Можна додати кілька нових свічок із більш квітковим або землистим ароматом може підбадьорити почуття. Крім того, поєднання чудової свічки з квітковим ароматом і м’якого вітерця з відчиненого вікна чудовий спосіб додати комфорту в оселю.