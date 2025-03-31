Декор на Пасху из коробки: как сделать стильное украшение из того, что найдется дома

На Пасхальный декор не нужно тратить целое состояние. Если есть желание, то красивые украшения можно сделать даже из того, что найдется дома.

Пользовательница тиктока @uandriyashykk показала, как нашла применение для картонных коробок из "Новой почты". Женщина решила не выбрасывать их, а превратить в праздничный декор. Об этом сообщает 24 Канал.

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Как сделать декор из картонной коробки

На коробке нужно нарисовать форму яйца, а после того вырезать его. Серединка должна быть пустой – только контур. Такие формы понадобятся две, чтобы конструкция была более прочной. Далее женщина согнула картонную бумагу, которую обычно кладут в коробки, и обмотала форму. Для этого она использовала клей.

По сути, основа для декора готова – пасхальное яйцо. Дальше уже дело за вашим воображением и тем, что у вас есть для украшения. Автор видео поставила картонное яйцо в белую вазу и украсила ивовыми веточками, скорлупой настоящего яйца, травой и перьями. Вы можете использовать другие детали.

Смотрите видео, как сделать декор на Пасху своими руками:

Чтобы повторить эту идею, много времени и усилий не понадобится, но интересный и оригинальный результат – гарантирован.