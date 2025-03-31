Декор на Пасху из коробки: как сделать стильное украшение из того, что найдется дома
- Пользовательница TikTok показала, как сделать пасхальный декор из картонных коробок от "Новой почты".
- Надо вырезать форму яйца из картона, обмотать бумагой и украсить, например, ивовыми веточками и шкарлупой яйца.
На Пасхальный декор не нужно тратить целое состояние. Если есть желание, то красивые украшения можно сделать даже из того, что найдется дома.
Пользовательница тиктока @uandriyashykk показала, как нашла применение для картонных коробок из "Новой почты". Женщина решила не выбрасывать их, а превратить в праздничный декор. Об этом сообщает 24 Канал.
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Как сделать декор из картонной коробки
На коробке нужно нарисовать форму яйца, а после того вырезать его. Серединка должна быть пустой – только контур. Такие формы понадобятся две, чтобы конструкция была более прочной. Далее женщина согнула картонную бумагу, которую обычно кладут в коробки, и обмотала форму. Для этого она использовала клей.
По сути, основа для декора готова – пасхальное яйцо. Дальше уже дело за вашим воображением и тем, что у вас есть для украшения. Автор видео поставила картонное яйцо в белую вазу и украсила ивовыми веточками, скорлупой настоящего яйца, травой и перьями. Вы можете использовать другие детали.
Смотрите видео, как сделать декор на Пасху своими руками:
Чтобы повторить эту идею, много времени и усилий не понадобится, но интересный и оригинальный результат – гарантирован.