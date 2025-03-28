Пользовательница тиктока @solomiya_muse опубликовала видео, в котором поделилась идеей для декора на Пасху. Об этом сообщает 24 Канал.

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Как использовать банку из-под мидий для декора

Не спешите выбрасывать пустую банку после того, как насладились мидиями. Она может стать основой для этого милого пасхального декора. Сначала банку следует помыть и снять с нее этикетку. Следующий этап – работа с пластилином.

Автор идеи раскатала зеленый пластилин до форм крышки, а потом приклеила его клеем. Это будет имитировать зеленую траву на поляне. Чтобы придать ей текстуры – используйте щетку. Из белого пластилина женщина сделала зайчика. Начала с головы, на которой сформировала глаза и нос, а потом перешла к туловищу, ушкам и лапкам. Далее женщина раскрасила зайчика пастелью.

Готовую фигурку автор видео поместила на зеленую крышку. Кроме того, на "поляну" она добавила еще цветы из пластилина.

Смотрите видео с идеей для пасхального декора:

В такую милую баночку можно поместить маленькие шоколадные яйца или другие безделушки. Она станет прекрасным украшением для кухни или гостиной в период Пасхи.