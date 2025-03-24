Идея декора в Instagram поделились необычной идеей @easyinterieur никого не оставит равнодушным, и что самое важное – она очень проста в исполнении. Об этом сообщает 24 Канал.

К теме Стильная альтернатива книжной полке: в Instagram поделились необычным лайфхаком: как сделать вазу на Пасху своими руками

Как сделать вазу на Пасху своими руками

Чтобы повторить такой декор, понадобится всего лишь несколько предметов:

стеклянная ваза;

скорлупа от яиц;

клей;

сезонные цветы.

Сначала нужно хорошо помыть яйца и аккуратно разбить их, чтобы сохранить скорлупу. Количество яиц зависит от диаметра вашей вазы. Кстати, если делать эту вазу перед самой Пасхой, то можно использовать скорлупу из яиц, которые нужны для приготовления кулича. Так у вас вообще не останется отходов.

Далее возьмите клей и приклейте каждое пустое яйцо к вазе. Важно делать все осторожно, чтобы не повредить скорлупу.

Налейте в яйца воду и сформируйте маленькие букетики из полевых цветов. Внутрь вазы можно поставить свечу.

Смотрите видео, как сделать пасхальную вазу из яиц:

Эта невероятно красивая ваза создаст в вашем доме весеннюю атмосферу. Поставьте ее на стол или тумбу, чтобы добавить помещению новых красок.