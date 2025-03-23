Пользовательница тиктока @uandriyashykk показала, как сделала вазу из пустой банки из-под порошка. Об этом сообщает 24 Канал.

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Как создать прекрасную вазу своими руками

Сначала автор видео помыла пустую банку из-под порошка и содрала с нее этикетку. Для украшения она использовала жемчужинки из старого браслета, которые приклеила к банке. Горловину она заклеила пластилином, а после того покрыла всю вазу грунтовкой.

Последний этап – покрытие вазы белой краской с черным напылением.

Всего несколько действий – и роскошная ваза готова. Женщина поставила внутрь нее хлопок, который дополнил оригинальный дизайн декора.

Смотрите видео, как сделать вазу из банки из-под порошка:

Таким образом автор видео не только сэкономила деньги, но и создала уникальную вазу, которой нет в магазинах. Именно такие оригинальные вещи очень ценятся в интерьере. Кстати, ранее мы писали, как парень сделал роскошную лампу из найденного на свалке стеклоблока.