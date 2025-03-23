Користувачка тіктоку @uandriyashykk показала, як зробила вазу з порожньої банки з-під порошку. Про це повідомляє 24 Канал.

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Як створити прекрасну вазу своїми руками

Спершу авторка відео помила порожню банку з-під порошку і здерла з неї етикетку. Для прикраси вона використала перлинки зі старого браслета, які приклеїла до банки. Горловину вона заклеїла пластиліном, а після того покрила всю вазу ґрунтовкою.

Останній етап – покриття вази білою фарбою з чорним напиленням.

Усього кілька дій – і розкішна ваза готова. Жінка поставила всередину неї бавовну, яка доповнила оригінальний дизайн декору.

Дивіться відео, як зробити вазу з банки з-під порошку:

У такий спосіб авторка відео не лише зекономила гроші, а й створила унікальну вазу, якої нема в магазинах. Саме такі оригінальні речі дуже цінуються в інтер'єрі. До речі, раніше ми писали, як чоловік зробив розкішну лампу зі знайденого на смітнику склоблока.