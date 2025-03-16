Вместо того чтобы заполнять целую стену, выберите от четырех до шести книг, чтобы создать стильный и персонализированный акцент на вашей тумбе у кровати или комоде, передает 24 Канал со ссылкой на House Digest.

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Как создать книжную экспозицию своими руками

Выровняйте верхние края книг, расположив их рядом так, чтобы они были на одном уровне. Измерьте около 2,5 сантиметра ниже самой низкой книги и мысленно проведите линию.

Далее измерьте расстояние от нижнего края каждой книги до этой линии.

Вам понадобятся деревянные планки или плитки, например 3,8 сантиметра х 3,8 сантиметра. Возьмите по одной для каждой книги (или две, если книга толстая) и отрежьте каждую в соответствии с вашими измерениями, чтобы все книги стали на один уровень.

Склейте детали между собой с помощью столярного клея. Готовый результат станет отличным способом превратить книги на художественный элемент в вашем интерьере.

Как создать книжную подставку своими руками: смотрите видео

Выбирая книги для экспозиции, вы можете ориентироваться на их эстетику или ваши литературные предпочтения. Согласованная тематика не является обязательной, но может добавить целостности оформлению, если выбрать книги с похожими обложками. Для классического интерьера подойдут винтажные книги и первые издания. В современном пространстве лучше будут смотреться нейтральные обложки.

Поскольку в этом проекте используется дерево, вы можете подобрать идеальный оттенок для своей полки. Для естественного вида выберите морилку желаемого цвета – от светлого белого до глубокого орехового. Для более яркого эффекта нанесите двойной слой краски. Обязательно отшлифуйте поверхность перед покраской. Глянцевый черный создаст современный образ. Пастельные тона подойдут для ретро-эстетики.