Об этом пишет 24 Канал со ссылкой на homes and gardens.

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Что никогда не стоит размещать на маленькой кухне

Каждое помещение является уникальным и требования к пространству могут существенно отличаться у каждого хозяина. Однако дизайнеры рекомендуют избегать определенных элементов на маленьких кухнях, чтобы достичь оптимального баланса между функциональностью и уютной, комфортной атмосферой.

Громоздкие шкафы и техника. Не стоит заполнять свое кухонное пространство громоздкими шкафами и техникой, если у вас нет места для них. Это занимает много места, что сделает ваше пространство еще меньше, чем есть на самом деле.

Вместо тяжелых шкафов лучше выбрать открытые полки и не громоздкие шкафы. Выдвижные ящики, встроенная техника и места для хранения под столешницей помогут вам максимально использовать каждый дюйм, не создавая ощущение, что кухня "зажата".



Мебель в маленькой кухне должна быть не громоздкой / Фото Unsplash

Большой кухонный остров. Кухни должны быть такими же функциональными, как и красивыми, и если жертвовать площадью комнаты ради размещения большого острова, это создаст неуклюжий и неудобный вид. Разрабатывая планировку, всегда стоит оставлять метр свободного пространства с одной или двух сторон столешницы, островной или полуостровной стойки.

Слишком много верхних шкафчиков. При проектировании маленькой кухни, как уже указывалось ранее, важно избегать размещения громоздкой мебели и техники, которые могут перегрузить пространство. Особое внимание следует уделить тяжелым верхним шкафам, особенно когда каждая стена заполнена ими. Большие, глубокие верхние шкафы могут сделать маленькую кухню закрытой и "тяжелой", поскольку они могут препятствовать естественному освещению и создавать ощущение клаустрофобии в ограниченном пространстве.

Вместо этого подумайте об открытых стеллажах или стеклянные шкафы. Они создают иллюзию большего пространства, одновременно обеспечивая место для хранения.

Слишком большие осветительные приборы. Когда дело доходит до вещей, которые никогда не следует ставить на маленькой кухне, помните также о мелких элементах. Масштаб очень важен, поэтому выбор кухонных осветительных приборов правильного размера будет иметь огромное значение.

Лучше не выбирать большие подвесные светильники или громоздкие люстры на маленькую кухню. Хотя освещение имеет важное значение для создания атмосферы, большие светильники занимают ценное визуальное пространство и могут сделать кухню еще более тесной.

Подумайте об элегантном встроенное освещение или светодиодные ленты под шкафом. Они могут обеспечить много освещения, одновременно не перегружая пространство и сохраняя ощущение открытости и пространства. Однако, если вам нравится внешний вид декоративного освещения, обратите внимание на тонкий линейный светильник, который дополняет масштаб комнаты.