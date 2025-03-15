Про це пише 24 Канал з посиланням на homes and gardens.

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Що ніколи не варто розміщувати на маленькій кухні

Кожне приміщення є унікальним і вимоги до простору можуть суттєво відрізнятися у кожного господаря. Однак дизайнери рекомендують уникати певних елементів на маленьких кухнях, щоб досягти оптимального балансу між функціональністю та затишною, комфортною атмосферою.

Громіздкі шафи та техніка. Не варто заповнювати свій кухонний простір громіздкими шафами та технікою, якщо у вас немає місця для них. Це займає багато місця, що зробить ваш простір ще меншим, ніж є насправді.

Замість важких шаф краще обрати відкриті полиці та не громіздкі шафи. Висувні ящики, вбудована техніка та місця для зберігання під стільницею допоможуть вам максимально використати кожен дюйм, не створюючи відчуття, що кухня "затиснута".



Меблі в маленькій кухні повинні бути не громіздкі / Фото Unsplash

Великий кухонний острів. Кухні мають бути такими ж функціональними, як і красивими, і якщо жертвувати площею кімнати заради розміщення великого острова, це створить незграбний і незручний вигляд. Розробляючи планування, завжди варто залишати метр вільного простору з одного чи двох боків стільниці, острівної або півострівної стійки.

Занадто багато верхніх шафок. При проєктуванні маленької кухні, як вже вказувалося раніше, важливо уникати розміщення громіздких меблів і техніки, які можуть перевантажити простір. Особливу увагу слід приділити важким верхнім шафам, особливо коли кожна стіна заповнена ними. Великі, глибокі верхні шафи можуть зробити маленьку кухню закритою та "важкою", оскільки вони можуть перешкоджати природному освітленню і створювати відчуття клаустрофобії в обмеженому просторі.

Замість цього подумайте про відкриті стелажі або скляні шафи. Вони створюють ілюзію більшого простору, водночас забезпечуючи місце для зберігання.

Завеликі освітлювальні прилади. Коли справа доходить до речей, які ніколи не слід ставити на маленькій кухні, пам’ятайте також про дрібні елементи. Масштаб дуже важливий, тому вибір кухонних освітлювальних приладів правильного розміру матиме величезне значення.

Краще не вибирати великі підвісні світильники або громіздкі люстри на маленьку кухню. Хоча освітлення має важливе значення для створення атмосфери, великі світильники займають цінний візуальний простір і можуть зробити кухню ще тіснішою.

Подумайте про елегантне вбудоване освітлення або ж світлодіодні стрічки під шафою. Вони можуть забезпечити багато освітлення, водночас не перевантажуючи простір та зберігаючи відчуття відкритості та простору. Проте, якщо вам до вподоби зовнішній вигляд декоративного освітлення, зверніть увагу на тонкий лінійний світильник, який доповнює масштаб кімнати.