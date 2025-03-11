Це допомагає кімнаті виглядати більшою, не втрачаючи цього надзвичайно важливого місця для зберігання. Про це пише 24 Канал з посиланням на livingetc.

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Скляні шафи на кухні

Важливе рішення, яке вам доведеться ухвалити – це тип скла, який ви обираєте для кухонних шаф. Різні варіанти найкраще підійдуть для різних ідей і стилів зберігання на кухні.

Звичайне скло: цей вибір означає, що все, що ви зберігаєте у своїй шафі, буде на видному місці. Подумайте про ящик для ваших найкращих акуратно складених тарілок або скляного посуду. Таке скло зручне для використання в шафах, які ви прагнете добре організовувати.

Рифлене скло: таке скло дозволяє вам побачити певну форму позаду та створює бар’єр для пилу, але пропонує м’якість і текстуру, що викликає інтерес, проте дуже "чіткої картинки", що розміщене в шафі з таким склом не буде.

Матове скло: це непрозоре скло не має такої ж глибини, як більш прозорий стиль, але воно добре підійде, якщо вам потрібна скляна кухонна шафа, яка з’єднується між тим, щоб зробити ваш простір більшим і приховати те, що знаходиться у ваших шафах.

Ідеї для скляних кухонних шаф

Можна створити вишуканий ефект, встановивши освітлення в скляні шафи. Так, естетику на кухні можна ще більше підвищити за допомогою м’якого освітлення, що створює настрій, зазвичай у вигляді світлодіодної стрічки, вставленої всередину шафи, яка додає тепла та додаткового інтересу до простору.



Освітлення в скляних шафах створює гарний вигляд / Фото 82mm Photography

Також гарною ідеєю буде звернути увагу на розсувні двері шафки для легкого доступу. Розсувні двері, незалежно від того, скляні кухонні шафи чи ні, не лише естетично привабливий варіант, а й служать додатковою корисною метою. Вибір стандартних дверей означає, що якщо ви хочете використовувати стільницю попереду, вам потрібно буде звільняти простір кожного разу, коли вам потрібно буде відкрити дверцята.

З альтернативною ідеєю, такою як розсувні двері, ви отримаєте легкий доступ. Це також особливо корисно на маленькій кухні, де важливий кожен дюйм простору.

Також можна додати яскравий колір всередині шафи. Якщо ви хочете бути трохи сміливішими з ідеями кольору кухні, чому б не використати скляні кухонні шафи як спосіб зробити щось більш захоплююче? Наприклад, яскравий, сміливий синій колір всередині скляних кухонних шаф, що зображені на фото, пожвавлює нейтральну схему простору.



Яскравий синій колір всередині скляних кухонних шаф пожвавлює нейтральну кімнату / Фото Colombe Studio

Спробуйте ідею вбудованої скляної кухонної шафи. Скляні двері в стилі комори, вбудовані в заглиблення в кахельній стіні – незвичайне оформлення, але в ньому є щось таке, що виглядає безсумнівно шикарним.



Скляні кухонні шафи в стилі комори / Фото Nicole Franzen

Використовуйте також вишуканий матеріал для рамки скляних дверей. Використання верхніх скляних шаф із латунною окантовкою надає цій зоні зберігання вишукано піднесений вигляд. Такий матеріал зробить скляні кухонні шафи окрасою приміщення.