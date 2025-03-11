Это помогает комнате выглядеть большей, не теряя этого чрезвычайно важного места для хранения. Об этом пишет 24 Канал со ссылкой на livingetc.

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Стеклянные шкафы на кухне

Важное решение, которое вам придется принять – это тип стекла, который вы выбираете для кухонных шкафов. Разные варианты лучше всего подойдут для разных идей и стилей хранения на кухне.

Обычное стекло: этот выбор означает, что все, что вы храните в своем шкафу, будет на видном месте. Подумайте о ящике для ваших лучших аккуратно сложенных тарелок или стеклянной посуды. Такое стекло удобно для использования в шкафах, которые вы стремитесь хорошо организовывать.

Рифленое стекло: такое стекло позволяет вам увидеть определенную форму позади и создает барьер для пыли, но предлагает мягкость и текстуру, что вызывает интерес, однако очень "четкой картинки", что размещено в шкафу с таким стеклом не будет.

Матовое стекло: это непрозрачное стекло не имеет такой же глубины, как более прозрачный стиль, но оно хорошо подойдет, если вам нужен стеклянный кухонный шкаф, который соединяется между тем, чтобы сделать ваше пространство больше и скрыть то, что находится в ваших шкафах.

Идеи для стеклянных кухонных шкафов

Можно создать изысканный эффект, установив изысканный эффект освещение в стеклянные шкафы. Так, эстетику на кухне можно еще больше повысить с помощью мягкого освещения, что создает настроение, обычно в виде светодиодной ленты, вставленной внутрь шкафа, которая добавляет тепла и дополнительного интереса к пространству.



Освещение в стеклянных шкафах создает красивый вид / Фото 82mm Photography

Также хорошей идеей будет обратить внимание на раздвижные двери шкафчики для легкого доступа. Раздвижные двери, независимо от того, стеклянные кухонные шкафы или нет, не только эстетически привлекательный вариант, но и служат дополнительной полезной целью. Выбор стандартных дверей означает, что если вы хотите использовать столешницу впереди, вам нужно будет освобождать пространство каждый раз, когда вам нужно будет открыть дверцу.

С альтернативной идеей, такой как раздвижные двери, вы получите легкий доступ. Это также особенно полезно на маленькой кухне, где важен каждый дюйм пространства.

Также можно добавить яркий цвет внутри шкафа. Если вы хотите быть немного смелее с идеями цвета кухни, почему бы не использовать стеклянные кухонные шкафы как способ сделать что-то более захватывающее? Например, яркий, смелый синий цвет внутри стеклянных кухонных шкафов, что изображены на фото, оживляет нейтральную схему пространства.



Яркий синий цвет внутри стеклянных кухонных шкафов оживляет нейтральную комнату / Фото Colombe Studio

Попробуйте идею встроенного стеклянного кухонного шкафа. Стеклянные двери в стиле кладовой, встроены в углубление в кафельной стене – необычное оформление, но в нем есть что-то такое, что выглядит несомненно шикарным.



Стеклянные кухонные шкафы в стиле кладовой / Фото Nicole Franzen

Используйте также изысканный материал для рамки стеклянных дверей. Использование верхних стеклянных шкафов с латунной окантовкой придает этой зоне хранения изысканно возвышенный вид. Такой материал сделает стеклянные кухонные шкафы украшением помещения.