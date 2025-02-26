Однако каждый вариант имеет свои преимущества и недостатки. Если вы пытаетесь решить выбрать матовую или глянцевую кухню, стоит обратить внимание на все плюсы и минусы каждой из них, чтобы создать кухню, которая лучше всего соответствует вашему стилю жизни, пишет 24 Канал.

Смотрите также Как выбрать цвет для кухонной столешницы: на что обратить внимание, чтобы не испортить комнату

Какая кухня лучше – матовая или глянцевая

Оба варианта отделки имеют свои преимущества и недостатки, поэтому желательно тщательно взвесить все возможные варианты, прежде чем принять окончательное решение.

Матовая кухня

Преимущества

Матовые кухонные шкафы известны своим элегантным и сдержанным внешним видом, который может идеально сочетаться с минималистичным стилем кухни.

Такие шкафы могут сохранять свой стиль практически при любых условиях освещения в отличие от некоторых глянцевых шкафов.

Поскольку матовые кухонные фасады поглощают, а не отражают свет, это может сделать общую отделку более однородной. Результатом является элегантный вид, более утонченный и сдержанный, чем глянцевая кухня.

Так как, меньше света отражается от матовой кухни, это делает небольшие пятна, например отпечатки пальцев, менее заметными, из-за чего такие кухни требуют меньшего обслуживания.

Также стоит упомянуть о матовых кухонных дверях. Их отличительной чертой является то, что они меньше изнашиваются, скрывают отпечатки пальцев и царапины и требуют менее частой чистки, чем глянцевые двери.

Недостатки

Учитывая то, что матовые кухни поглощают свет, они не всегда являются лучшим вариантом для маленьких или темных кухонь. Так, для небольших помещений хорошей альтернативой является глянцевая отделка, поскольку отражение света от этих поверхностей будет отражать свет по комнате. Если же предпочитаете матовой кухни в небольшом пространстве, лучшим выбором будет светлый цвет, например белый или кремовый, поскольку яркие тона помогут расширить пространство.

Хотя грязь и отпечатки пальцев обычно не так заметны на матовой кухне, но когда пятна все-таки появляются, их может быть сложнее очистить, поскольку их не так легко увидеть. Протирание их влажной тряпкой также иногда может оставлять полосы, поэтому стоит использовать ткань из микроволокна для чистки таких поверхностей.



Стоит учесть все плюсы и минусы матовой кухни / Фото Unsplash (Kam Idris)

Глянцевая кухня

Преимущества

Глянцевые кухонные шкафы имеют потрясающее зеркальное покрытие, которое может сделать вашу кухню ярче и больше. Особенно идеально это подойдет для компактных кухонь, поскольку помогает увеличить ощущение пространства.

Такие кухонные шкафы, особенно в более светлых цветах, таких как белый или шампань, идеально отражают свет и значительно подчеркивают глубину небольшого пространства.

Хотя некоторые люди могут избегать глянцевых кухонь из-за страха, что их будет трудно убрать, это распространенная ошибка. Конечно, они нуждаются в более частой чистке из-за видимых отпечатков пальцев и пятен, но в целом их легко обслуживать. Быстрое протирание тканью из микрофибры, которая не царапается, сохранит их лучший блеск.

Минусы

Отражающая поверхность может быть одной из самых больших проблем глянцевых кухонных дверей, поскольку они нуждаются в регулярной чистке. Это объясняется тем, что именно отражение может сделать небольшие пятна или отпечатки пальцев и царапины, более заметными.

Также есть еще один пункт – хотя это не обязательно недостаток, но отражение света от глянцевого шкафа может сделать цвет ваших шкафов несколько непостоянным в зависимости от того, куда падает свет и где вы стоите.



Следует обратить внимание на все преимущества и недостатки глянцевой кухни / Фото Unsplash (Lotus Design N Print)

В конце концов, выбор матовой или глянцевой кухни зависит от ваших личных предпочтений. Поэтому, однозначного ответа нет, поскольку каждая обработка имеет свой шарм и преимущества. Поэтому подумайте, что лучше всего подходит для вашей кухни и вашего образа жизни.