Домашняя библиотека Риз Уизерспун

Дизайнеры интерьера похвалили актрису за то, как она стилизовала свою маленькую библиотеку. Об этом 24 Канал сообщает со ссылкой на Homes and Gardens.

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Риз Уизерспун решила воспользоваться трендом акцентной стены для своей библиотеки. Она выбрала темно-синюю краску для стены позади белых полок. Такое дизайнерское решение добавило библиотеке глубины и стиля.

Эксперты похвалили не только решение добавить цвета, но и выбор трендового и всегда актуального оттенка. Кроме эстетической привлекательности, темно-синий имеет еще одно преимущество – он считается идеальным для домашнего офиса с точки зрения психологии.

Яркий оттенок синего прекрасно подходит для домашних офисов, ведь может повысить концентрацию человека,

– объяснила дизайнер Шарлотта Форд.

Белые полки в сочетании с синей стеной сделали замечательный контраст, который привлекает внимание к наполнению библиотеки.

Риз Уизерспун на фоне своих книжных полок: видео

Кстати, по словам дизайнеров, темно-синий можно совместить не только с белым. Он будет гармонично смотреться и вместе с розовым, коричневым, масляным и персиковым.