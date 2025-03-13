Домашня бібліотека Різ Візерспун

Дизайнери інтер'єру похвалили акторку за те, як вона стилізувала свою маленьку бібліотеку. Про це 24 Канал повідомляє з посиланням на Homes and Gardens.

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Різ Візерспун вирішила скористатися трендом акцентної стіни для своєї бібліотеки. Вона обрала темно-синю фарбу для стіни позаду білих полиць. Таке дизайнерське рішення додало бібліотеці глибини і стилю.

Експерти похвалили не лише рішення додати кольору, а й вибір трендового та завжди актуального відтінку. Окрім естетичної привабливості, темно-синій має ще одну перевагу – він вважається ідеальним для домашнього офісу з погляду психології.

Яскравий відтінок синього чудово підходить для домашніх офісів, адже може підвищити концентрацію людини,

– пояснила дизайнерка Шарлотта Форд.

Білі полиці у поєднанні з синьою стіною зробили чудовий контраст, який привертає увагу до наповнення бібліотеки.

Різ Візерспун на фоні своїх книжкових полиць: відео

До речі, за словами дизайнерів, темно-синій можна поєднати не тільки з білим. Він матиме гармонійний вигляд і разом з рожевим, коричневим, масляним та персиковим.