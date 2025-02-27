Краса книжкових полиць полягає у тому, що вони ніколи не вийдуть з моди. Однак існує кілька модних способів організації цього простору. Про це 24 Канал повідомляє з посиланням на Homes and Gardens.

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Бібліотека на цілу стіну

Згадайте приголомшливу бібліотеку з фільму "Красуня та Чудовисько". Книжкові стелажі від підлоги до стелі є місцем для втечі від реальності, а драбина на рейках допомагає переміщатися між фантастичними світами. Така бібліотека захоплює дизайнерів інтер'єру й вони надихаються нею під час створення сучасних інтер'єрів.

Перевагою великої бібліотеки є те, що візуально вона може видовжити стіни й додати кімнаті вишуканості. Традиційна бібліотека завжди вражає своєю красою, тож не бійтеся заповнити усю стіну книгами.

Вбудовані книжкові полиці з архітектурною аркою додають простору м'якості і чарівності старого світу,

– сказала дизайнерка Елана Мендельсон.



Ідея для домашньої бібліотеки / Фото Тобіна Девіса

Горизонтальне зберігання книг

Якщо ви не плануєте повністю переробляти книжкову полицю, а лише хочете по-новому її стилізувати, то дизайнери радять спробувати горизонтальне зберігання книг. Цей новомодний спосіб додасть інтересу і новизни вашій полиці.



Поєднання горизонтального і вертикального зберігання книг / Фото Cotswold Company

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Баланс між книгами і декором

Якщо ви хочете, щоб книжкові полиці передавали ваш стиль та характер, доповніть їх декором. Як варіант – використайте маленькі кімнатні рослини.

Здоровий баланс між книгами та аксесуарами допомагає полицям виглядати більш акуратними,

– пояснив дизайнер Бред Ремсі.

Декорації можна змінювати відповідно до сезону, що додасть кімнаті свіжості.

Стелажі, що підкреслюють архітектуру

Останнім часом дизайнери почали створювати нестандартні бібліотеки. Вони об'єднують книжкові полиці довкола цікавих архітектурних елементів – вигнутих стін, дверних прорізів чи вікон.



Оригінальна бібліотека / Фото Джона Меркла

Книги зворотною стороною

Цей метод має як шанувальників, так і критиків. Зберігати книги зворотною стороною не дуже зручно, а особливо – коли потрібно знайти конкретну книгу. Однак такий метод організації чудово працює у мінімалістичному інтер'єрі.



Зберігання книг зворотною стороною / Фото Матті Грешем

Зберігання книг за кольором

Розташовувати книги за кольором корінця – це поширена і досі стильна практика. Якщо у вас справді велика бібліотека, то розташуйте книги за кольором, щоб створити організований та гармонійний простір.



Кольорова бібліотека / Фото Сімон Браун

Зберігання простору

Щоб не перевантажувати свій простір і не переповнювати полиці, варто залишити на книжкових полицях трохи негативного простору. Це дозволить візуально збільшити кімнату і додати їй повітряності. Крім того, у такий спосіб можна класифікувати книги за темою, автором або збіркою.



Простір між книгами у бібліотеці / Фото BHDM Design

Завдяки цим ідеям, ваша книжкова полиця розповість свою історію ще до того, як ви відкриєте сторінки книг.