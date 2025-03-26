Пользовательница тиктока @kelsimsavage поделилась идеей красивого декора на Пасху. Об этом сообщает 24 Канал.

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Ваза в форме пасхального яйца

Женщина показала на видео, как всего лишь из двух предметов сделала волшебное украшение к вазе, которая станет идеальным дополнением интерьера на Пасху. Все, что понадобится для того, чтобы создать декоративное яйцо в форме вазы:

шарик,

салфетки с цветочным или пасхальным узором.

Женщина надула шарик и поставила возле себя стакан с водой и кисточку. Она поочередно прикладывала салфетки к шарику и проходилась по ним кистью с водой. Нужно завернуть шарик салфетками выше, чем до половины.

После этого автор идеи оставила шарик на ночь, чтобы салфетки подсохли. Утром она просто пробила шарик, а основа из салфеток осталась. Далее она ножницами обрезала горловину, чтобы имитировать разбитое яйцо.

Смотрите видео, как сделать простой пасхальный декор своими руками:

Внутрь "вазы" из яйца женщина поставила настоящую прозрачную вазу с белыми тюльпанами, а рядом на столе разместила фигурки пасхальных яиц. Такой простой и дешевый декор поможет сэкономить средства и при этом придаст дому праздничного настроения.